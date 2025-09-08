Rashford tiene un grave problema en el vestuario del Barça, es mucho mejor que él y ni ha debutado

En can Barça están de celebración. Después de muchas semanas trabajando sin descanso para poder darle todos los jugadores fichados a un Hansi Flick que necesita tener a toda la plantilla para hacer frente a un inicio de curso que no le ha ido nada bien. El equipo no juega como debería y la actitud de los jugadores está muy lejos de ser la que debería. Es por este motivo que la inscripción de Roony Bardghji es una noticia maravillosa para Hansi Flick, que espera que el sueco sea el empuje definitivo para hacer que el equipo dé un paso al frente y recupere su mejor nivel. Y eso pasa por dejar a más de uno en el banquillo.

En este sentido, Marcus Rashford podría ser el principal damnificado por la entrada en escena de Bardghji. Y es que, teniendo en cuenta que Lamine Yamal apenas va a tener minutos de descanso, todo apunta a que el sueco se va a tener que buscar la vida lejos de su banda natural, la derecha. Lo que podría llevar a que Flick lo pruebe en banda izquierda, sumando todavía más competencia en un sector en el que ya son dos jugadores luchando por un puesto.

Rashford no se acaba de adaptar

Ante esta situación, lo poco que hemos visto de Bardghji demuestra que el sueco está mucho más adaptado y habituado al juego del Barça que un Marcus Rashford que sigue perdido e incapaz de encontrar su sitio. Y es que ni en banda ni en punta de ataque ha sido capaz de ser mínimamente relevante. Cuando se cierran los espacios, desaparecen las luces del inglés, que es incapaz de mostrar un buen nivel.

El mal arranque del inglés entronca completamente con las magníficas sensaciones que dejó Bardghji en la pretemporada, fue uno de los mejores y llegó a estrenarse como goleador. Además, según cuentan, en los entrenamientos, su desempeño es magistral. Lo que llena de motivos a Flick para darle minutos.

Así pues, con Bardghji inscrito y disponible para jugar en el primer equipo, Hansi Flick ya tiene un nuevo motivo para quitar de sus planes a un Marcus Rashford que apenas ha sido capaz de tener algo de protagonismo en este arranque de temporada.