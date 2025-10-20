Rashford tiene un problema y hará que Laporta no active la cláusula de compra

El Barça hizo una apuesta más que interesante en el pasado mercado de verano con la incorporación, en calidad de cedido con opción de compra, de Marcus Rashford. El inglés llegó como una apuesta de Deco y Hansi Flick, que veían y siguen viendo un gran potencial en la figura del ex del Manchester United, que, si algo ha hecho desde su llegada al Barça, ha sido aportar asistencias, goles y unas sensaciones ciertamente positivas en lo que respecta al ataque. Sin embargo, hay ciertos aspectos que, si no es capaz de pulir, van a hacer que Joan Laporta acabe tomando la decisión de enviarlo de vuelta a Old Trafford.

Como se ha visto en todos los partidos que Rashford ha jugado, ya sea como titular o suplente, la presión no ha sido, ni de lejos, la esperada en el juego del Barça. El inglés nunca ha estado acostumbrado a correr como lo hace Raphinha detrás de los atacantes rivales, y eso se le nota mucho y le pasa una seria factura al equipo, que con el inglés sobre el terreno de juego tiene deficiencias graves en defensa.

Un problema de concepto, no de actitud

Cabe destacar que los problemas de Marcus Rashford no vienen por falta de implicación en el equipo. El ex del United siempre lo da todo sobre el terreno de juego y acaba desfondado. Sin embargo, no acaba de leer bien las fases de la presión y las necesidades del equipo con él sobre el campo. No entiende a qué jugador presionar, y sus errores facilitan la salida rival e imposibilitan que tenga éxito la presión del resto de sus compañeros.

De este modo, en Can Barça ya saben que Flick y su cuerpo técnico deben trabajar mucho con Rashford sobre este aspecto de su juego. Y es que, si es capaz de pulirlo, pagar 30 millones por él no va a suponer ningún problema para un Joan Laporta que deberá tomar una decisión cuando acabe la temporada.

Así pues, en Can Barça ya han informado a Rashford que debe ser mucho más efectivo en su trabajo de presión si quiere que el club siga apostando por él, ya que, de no ser así, no podrán ir a por su fichaje ni activar la opción de compra.