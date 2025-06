Robert Lewandowski ha presentado dos ofertas al Barça para irse este mismo verano

No son pocas las dudas que hay en el Barça respecto de la figura de Robert Lewandowski. El delantero polaco viene de vivir su mejor temporada desde que viste la camiseta blaugrana. Ha sumado más de 40 goles entre todas las competiciones y ha sido una pieza fundamental para entender el éxito del Barça en Liga y en Copa del Rey. Sin embargo, a pesar de que el rendimiento ha sido excelente, en la directiva culé todavía hay voces críticas con un Lewandowski, cuya edad es el factor que más preocupación genera. Y es que a sus 37 años, las garantías de que sea capaz de mantener el nivel no son excesivas.

En este sentido, tal y como hemos podido saber, Lewandowski no se ha quedado quieto ante las dudas que se han generado alrededor de su figura. Es por este motivo que sus representantes ya han comenzado a sondear varios equipos, de cara a un posible traspaso, en el caso de que se comunique a Lewandowski de que Flick no cuenta con él, o que el club no lo quiere en plantilla.

Lewandowski tiene dos opciones abiertas

En caso de optar por marcharse, Lewandowski podría irse a jugar a Arabia Saudí, donde dos de los clubes más importantes del país ya le han presentado sus respectivas propuestas. Las cuelas multiplican varias veces los 10 millones que está ganando actualmente como jugador del Barça. Unas cifras mareantes que han hecho que el delantero polaco haya comenzado a sondear la posibilidad de ir a pasar un último año en Arabia Saudí, a cambio de hacerse con una cantidad de dinero que jamás hubiera podido llegar a imaginar.

Flick se niega a perder a su nueve

Sin embargo, parece que los planes de Hansi Flick no pasan por decir adiós a su mejor goleador. A pesar de la avanzada edad del delantero, el técnico alemán no tiene la menor duda de que su olfato goleador sigue intacto y que va a ser un jugador muy importante durante la próxima campaña, donde sí que se le van a dosificar mucho más los minutos de juego.

Así pues, a pesar de que Lewandowski ya ha presentado al club las dos propuestas que le han llegado desde Arabia Saudí, parece que Flick tiene bloqueada, al menos por ahora, la salida de su delantera centro titular. Del que no se quiere desprender bajo ningún concepto.