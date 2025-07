Robert Lewandowski ha recomendado a Laporta su salida por el bien del vestuario

No será el inicio de temporada más sencillo en el Barça. Especialmente por la presencia de varios jugadores que no acabaron la temporada de la mejor de las maneras, ni en su relación con el club, ni con sus compañeros ni con la afición. Se trata de Ronald Araujo y de Ter Stegen, dos piezas que en su momento fueron claves para el éxito del equipo, pero que en esta temporada 25/26 podrían acabar siendo todo lo contrario. Y es que los culés no ven nada claro que el uruguayo y el alemán sean compatibles con los planes que tiene Flick para el equipo.

En este sentido, dentro de la propia plantilla, hay ciertos jugadores que tienen serias dudas respecto de si conviene que sigan en el equipo. Y no hay nadie mejor que Robert Lewandowski para comunicarlo. El polaco ha librado demasiadas batallas en el mundo del fútbol como para entender qué jugadores van a contribuir a generar un buen o mal clima dentro del vestuario. Y todo apunta a que Ter Stegen y Araujo no van a ser dos piezas demasiado amigables ni para Flick ni sus compañeros.

Lewandowski recomienda la venta inmediata

La realidad es que en el Barça hay una creciente preocupación con el hecho de que se inicie la temporada con Ter Stegen y Araujo en el equipo. No acabaron nada bien la temporada, en especial el alemán, y hay miedo de que pueda complicar la adaptación de Joan García. Es por este motivo que no hay nadie en el club que se oponga a la salida del alemán. Todo menos un Ter Stegen que sigue enrocado en su decisión de mantenerse en el Barça y demostrar al mundo que sigue siendo el mejor de la plantilla.

Por su parte, Lewandowski ya habría evidenciado al presidente, que no le gusta que jugadores como Araujo o Ter Stegen, que están acostumbrados a ser indiscutibles, ahora tengan que estar en el banquillo, ya que sabe de buena tinta que no lo van a aceptar y van a ensuciar el buen ambiente del vestuario.

Así pues, hasta en el seno del club hay consenso con el hecho de que lo mejor para todos es que Ter Stegen y Araujo salgan del Barça en este mismo mercado de verano.