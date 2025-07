Robert Lewandowski le aconseja que deje el Barça porque no va a tener minutos, otro Ansu Fati

El Barça ya lleva una semana de entrenamientos y Hansi Flick ha podido sacar las primeras conclusiones respecto del estado físico de sus futbolistas. En este sentido, mientras que no ha habido ni una sola sorpresa negativa, más allá de las molestias en la espalda de Ter Stegen, sí que ha habido más de una sorpresa positiva. Y es que Robert Lewandowski ha vuelto como una auténtica bestia y mostrando unas capacidades físicas que pocos podrían esperar en un futbolista de su edad. De modo que el mensaje por parte del polaco es muy claro: va a por todas y no piensa regalar su puesto como titular en el Barça.

Ante esta situación, y con la llegada de Marcus Rashford, es Pau Víctor el que queda en una posición de mayor debilidad. El ex del Girona no cuenta con la confianza de Hansi Flick ni para ser el delantero suplente del equipo. De modo que, con el aumento de la competencia y el regreso en plena forma de Lewandowski, sus opciones de jugar se reducen hasta unos mínimos preocupantes. Lo que invita a pensar que lo mejor para él es buscar una salida.

Laporta ya trabaja en la venta de Pau Víctor

El catalán es uno de esos jugadores que llevan semanas en el escaparate. Sin embargo, no han llegado grandes propuestas para él. La falta de protagonismo durante la pasada temporada hace que a Pau Víctor no le sobren los pretendientes en el mercado. En este sentido, al delantero le gustaría recalar en un club de calidad que le pueda ofrecer un puesto de cierta importancia en el equipo. Algo que, por ahora, no ha sucedido.

A pesar de todo, las cosas parecen que están muy claras entre Barça y Pau Víctor. El futbolista no pondrá oposición a su salida y en el club no lo van a maltratar ni lo van a apartar del equipo. Eso sí, como Lewandowski ya se ha encargado de demostrarle, lo va a tener sumamente difícil para tener minutos esta temporada, en caso de quedarse.

Así pues, hasta por recomendación del propio Robert Lewandowski, Pau Víctor hará bien en buscar un equipo en el que pueda encontrar minutos de calidad para seguir mejorando y creciendo como futbolista de primer nivel.