Robert Lewandowski, muy enfadado con Lamine Yamal, tirón de orejas por sus problemas extradeportivos

En el Barça entienden que lo de Lamine Yamal en este verano era algo que podía llegar a pasar. No es nada fácil gestionar toda esa fama con apenas 17 años. La estrella del Barça ya es un fenómeno mediático y a lo largo de estas vacaciones de verano no ha acabado de medir del todo bien todo lo que le ha pasado ni lo que ha hecho con sus amigos, lo que le ha costado más de una fotografía polémica e informaciones que no lo dejan en muy buen lugar. En especial, después de una complicada fiesta de cumpleaños en la que se puso en el foco de las críticas.

Todo esto ha llevado a que los más veteranos del vestuario del Barça, y en especial Robert Lewandowski, se hayan sentado a hablar con Lamine Yamal para pedirle que tenga un poco más de cabeza a la hora de tomar ciertas decisiones. Y es que, a pesar de que entienden que todavía es un niño, también saben que este es el momento en el que hay que dejarle las cosas claras. Hay que educarlo y enseñarle a gestionar la fama.

Lewandowski, el mentor ideal para Lamine

La realidad es que si hay alguien que se ha ganado el derecho de hablarle de tú a tú a Lamine Yamal, ese es Robert Lewandowski. El polaco es uno de los mejores jugadores de este siglo y es consciente de que Lamine también lo va a ser. Sin embargo, para llegar a ese nivel, el profesionalismo es algo fundamental. Es por este motivo que, de acuerdo con Hansi Flick, Lewandowski se ha propuesto ser el mentor de Lamine y el encargado de enseñarle el camino a seguir, por el bien de su carrera.

Es por este motivo que Lewy no le ha quitado el ojo en esos primeros entrenamientos. Le exige lo mejor en cada una de las sesiones y ya le ha dado más de un tirón de orejas por lo sucedido en este verano. Tal y como hemos podido saber, Lewandowski le pide que no vuelva a caer en estos errores y le ha enseñado a gestionar su fama.

Así pues, en can Barça confían plenamente en la labor de Robert Lewandowski a la hora de asegurarse de que Lamine Yamal sigue el buen camino y evita volver a cometer los mismos errores de juventud de este verano.