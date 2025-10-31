Robert Lewandowski, puerta cerrada y no se irá a su destino favorito

El futuro de Robert Lewandowski se complica, y el delantero polaco ha recibido un jarro de agua fría desde su destino favorito. El sueño de Rubén Amorim de ver a Lewandowski vestido de rojo en Old Trafford se ha desvanecido antes siquiera de comenzar.

El entrenador del Manchester United, que busca desesperadamente un referente ofensivo de talla mundial, había pedido expresamente al club el fichaje del delantero polaco del FC Barcelona. Sin embargo, la respuesta desde las altas esferas fue tajante: el club ha cerrado la puerta a su llegada.

El veto a Lewandowski: "No se va a repetir la historia"

La negativa del Manchester United no se debe al coste del traspaso. Se sabe que el Barça no lo quiere renovar y que el polaco se va a ir a final de temporada a coste cero, pero ni así lo quiere el United. La dirección deportiva inglesa teme la edad del jugador y el alto salario, buscando evitar un error similar al de otros fichajes veteranos.

El mensaje que ha recibido Amorim ha sido: "no se va a repetir la historia". La cúpula del United prefiere apostar por jugadores más jóvenes o delanteros que ofrezcan un mayor rendimiento a largo plazo, independientemente de que el jugador llegue gratis. La oportunidad de Lewandowski de jugar en la Premier League se esfuma. Y el del entrenador portugués de fichar a un nueve del que fiarse siempre que esté disponible. Un perfil que para AMorim es muy importante de cara a su proyecto a corto plazo.

El futuro incierto del polaco

La puerta cerrada del Manchester United deja al delantero del Barça en una situación muy delicada. El polaco se queda sin uno de sus destinos predilectos y tendrá que buscar alternativas en ligas de menor nivel o en clubes que sí estén dispuestos a asumir su edad y su ficha. El Barça mantiene su postura: su ciclo termina a final de temporada.

