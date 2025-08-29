Robert Lewandowski se lo está pensando porque la oferta es irrechazable

El Barça ya sabe lo que es tener que enfrentarse a los cantos de sirena de Arabia Saudí en este mercado de fichajes. Lo han sufrido con Íñigo Martínez y, a pocos días para que se cierre el mercado de forma definitiva, el conjunto culé se podría encontrar con un giro de guion que nadie se espera a estas alturas. Y es que, cuando todo parecía ya más que cerrado, han llegado los millones de los saudíes para volver a tentar a un Robert Lewandowski que ahora sí que podría llegar a plantearse la posibilidad de poner fin a su etapa en el Barça, un año antes de que finalice su contrato. Algo que reventaría la planificación blaugrana.

A pesar de que hace semanas que Lewandowski y Flick se pusieron de acuerdo con el hecho de que este año va a tener menos protagonismo y se le van a seleccionar mucho más los partidos en los que jugará, la realidad es que todo ha cambiado a partir de una mareante oferta que ha llegado desde Arabia. Ya no se trata de ningún tema deportivo, es por una oferta que duplica el sueldo que está percibiendo Lewandowski. Algo que pocos podrían rechazar.

Una oportunidad única en la vida

No es ningún secreto que Lewandowski no ha hecho poco dinero a lo largo de su carrera deportiva. Ha sido una estrella durante toda su vida y seguro que ha encadenado contratos millonarios durante más de una década. Sin embargo, nunca antes había recibido una propuesta similar a la que le acaba de llegar desde la Saudi Pro League, donde, según fuentes cercanas, le ponen 30 millones encima de la mesa. Algo a lo que no se puede negar.

Por otro lado, Lewandowski sabe que está en el último año de su contrato con el Barça, es muy probable que esta oferta o una similar se la ofrezcan en el próximo verano. Por lo que no es nada descabellado quedarse en can Barça, evitar hacerle un roto al equipo, luchar por todos los títulos y en 2026 volar a Arabia Saudí. Todo eso confiando en que la oferta se va a mantener viva.

Así pues, dada la propuesta que ha llegado en los últimos días, Robert Lewandowski se está planteando la posibilidad de dejar el Barça en el último segundo de mercado, en una decisión que dejaría en jaque la planificación para esta temporada.