Ronald Araújo, carpeta abierta en el Barça, una semana para decidir

Ronald Araújo se ha convertido en una de las principales incógnitas del FC Barcelona de cara a la vuelta de las Navidades. El central uruguayo solicitó un permiso especial al club para atender su salud mental, después de encadenar un momento complicado tras su expulsión en el partido contra el Chelsea, donde el Barça cayó 3-0 en Stamford Bridge en noviembre. Lo que en un primer momento fue comunicado como un problema físico, se terminó reconociendo como un periodo de baja por razones psicológicas, con el club apoyando su decisión de priorizar su bienestar emocional.

Para ayudar en su proceso de recuperación, Araújo emprendió un viaje espiritual a Jerusalén, una decisión que combina aspectos personales y de fe con el objetivo de encontrar estabilidad tras semanas de presión, intensidad mediática y críticas de rendimiento. El Barça le concedió la libertad de gestionar su tiempo y, tras esta experiencia de reflexión, el jugador pasó las Navidades con su familia en Uruguay para recargar fuerzas antes de plantearse la vuelta al trabajo.

¿Vuelve contra el Espanyol? Dudas y cifras

Araújo ha participado en varias competiciones, pero su protagonismo se ha visto afectado por errores en partidos decisivos y una percepción de inconsistencia en grandes citas, lo que ha alimentado las críticas hacia su rendimiento en la plantilla y el entorno culé. Todo ello ha generado debate en torno a su continuidad en el once y su peso en momentos de presión.

A pesar del deseo del jugador de regresar al grupo, Hansi Flick mantiene su decisión en stand-by, con solamente unos días para decidir si Araújo estará disponible para el derbi de LaLiga frente al Espanyol el 3 de enero en el RCDE Stadium. Diversos informes señalan que Araújo podría volver a entrenar con el equipo el 29 de diciembre, lo que le daría apenas una semana para convencer al técnico de que está listo física y mentalmente para el desafío del derbi catalán.

Pedri y Olmo, otras de las dudas de Flick

En el centro del campo, Pedri debería llegar con el alta tras recuperarse de sus molestias musculares, aunque aún se le protege para evitar recaídas justo antes de la reanudación de la liga. Por otro lado, Dani Olmo sigue siendo una incógnita, tras sufrir una luxación de hombro el 2 de diciembre en el triunfo ante el Atlético de Madrid, lesión que podría mantenerle fuera hasta al menos finales de enero.