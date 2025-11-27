Pedri, como capitán, lo anima, quiere al Barça, pero su relación con Flick va de mal en peor

Pedri González es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona y, como capitán, un gran apoyo dentro del vestuario. Por eso, el canario le está dando ánimos a un futbolista del conjunto azulgrana que, de manera sorprendente, no está teniendo muchos minutos y oportunidades bajo las órdenes de Hansi Flick, lo que ha provocado que su relación vaya de mal en peor.

Se trata de Marc Casadó, uno de los centrocampistas del equipo que está condenado al ostracismo por parte del alemán. Tras ser una pieza fundamental en el Barça, ahora solo supera en minutos a futbolistas como Roony Bardghji, Andreas Christensen o Marc Bernal, otros que también están en la lista negra del entrenador y les está costando tener oportunidades en el campo.

Hansi Flick no está contando mucho con Marc Casadó esta temporada

El catalán fue muy importante en el conjunto azulgrana la temporada pasada, demostrando que podía tener un hueco en el centro del campo, aunque también es verdad que su papel fue de más a menos. En este curso, su situación está siendo mucho peor, y a pesar de que el Barça necesitaba efectivos en el centro del campo en los últimos partidos, Flick no ha contado con él.

Además, Casadó ha visto como un defensa, como es Eric García, también ha pasado por delante de él en los esquemas del técnico, ya que el alemán ha preferido colocar al central en la medular, dejando al centrocampista en el banquillo de manera definitiva. La realidad es que el catalán no lo está pasando bien, y aunque quiere mucho al Barça, siendo culé desde pequeño, hay dudas en el ambiente.

El centrocampista catalán está siendo condenado al banquillo del Barça

De momento, Casadó seguirá trabajando en los entrenamientos para tener más oportunidades durante los partidos, pero está por ver si Flick cambia de decisión y empieza a darle más minutos a un jugador que, por ganas e intensidad, se merece tener más opciones de estar sobre el césped y ayudar al conjunto azulgrana a ganar encuentros.