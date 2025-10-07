Ronald Araujo comienza a plantearse dejar el Barça en enero

Este comienzo de año no ha sido nada sencillo para Ronald Araujo. El zaguero uruguayo comenzó siendo, junto a Pau Cubarsí, el titular en el eje de la defensa del Barcelona. Sin embargo, con el paso de los partidos y el empeoramiento del rendimiento defensivo del equipo, Hansi Flick tuvo que comenzar a tomar decisiones delicadas que han acabado implicando que Araujo acabe fuera del equipo en más ocasiones de las que le gustaría. Siendo, una de las que más dolió, la que lo dejó en el banquillo en el duelo ante el PSG, donde esperaba estar en el equipo inicial y acabó sin tener incidencia en el juego de los suyos.

Además, cada vez que ha jugado, Araujo ha sido uno de los principales señalados por el mal juego del equipo, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. El equipo suele acusar la presencia del charrúa a la hora de sacar el balón y de tirar la línea de fuera de juego. Lo que limita mucho las capacidades de un Hansi Flick, que siente que con Araujo no puede estar completamente a salvo.

Si la cosa no mejora, Araujo se plantea una salida

Según han ido informando desde Inglaterra, no fueron pocos los equipos de la Premier League que preguntaron por Araujo en el pasado mercado de verano. El uruguayo todavía tiene muy buen cartel en el fútbol europeo y se ha convertido en objeto de deseo de varios grandes ingleses como lo son Tottenham, Manchester United o Chelsea. Los cuales, de cara a enero, estarían abiertos a trabajar en su incorporación procedente de un Barça que se va desenamorando de su capitán.

Por su parte, Ronald Araujo podría acabar estando abierto a una salida interesante para él. No se acaba de sentir cómodo en este Barça y parece que su adaptación al estilo de juego que propone Hansi Flick es algo casi imposible. Y es que ha acabado más señalado que elogiado. Lo que pesa, y mucho, en un jugador que se acostumbró al elogio por su buen hacer en materias defensivas con Xavi Hernández en el banquillo.

Así pues, si las cosas no comienzan a mejorar, Ronald Araujo se plantearía la posibilidad de dejar el Barça en este mismo mes de enero, ya que no se ve mucho futuro como blaugrana.