Ronald Araujo ha perdido el sitio, si sigue así va a acabar fuera en el mercado de enero

No fue el partido más sencillo ni lucido del Barça, el Rayo puso en muy serios aprietos a los de Hansi Flick y el empate fue un resultado que no hizo justicia al baile que los de Íñigo Pérez le dieron al Barcelona en la segunda mitad. Sin embargo, a pesar de que hay muy poco a rescatar, la realidad es que Hansi Flick, al menos, se puede ir al parón de selecciones con dos noticias mínimamente buenas. Y es que Eric García y Andreas Christensen son dos piezas más que interesantes de cara al futuro de esta temporada.

En este sentido, los primeros partidos de liga dejaron en evidencia las carencias de Ronald Araujo y su sangrante incompatibilidad con un Pau Cubarsí que acusó, y mucho, la presencia del charrúa en el eje de la zaga. Las dificultades para sacar el balón con efectividad ponían en problemas a un Cubarsí que, en muchas ocasiones, era incapaz de hacer llegar el balón hasta la línea de medios. Un problema que le costó la titularidad en Vallecas, en favor de Eric y Christensen, que estuvieron a buen nivel.

Con Joan García, los salvadores de la noche

Si el Barça no perdió este partido fue por las grandes paradas de Joan García y más de una intervención al límite por parte de los dos centrales. Eric y Christensen estuvieron muy rápidos y llegaron al corte en todas las situaciones que pudieron. Además, a pesar de que el juego del equipo no era el mejor, sacaron el balón con relativa solvencia y tiraron bien la línea del fuera de juego. Un muy buen papel por parte de una pareja que, bajo el mando de Flick, era inédita.

Este buen rendimiento ha puesto en graves aprietos a un Ronald Araujo que ya sabe que si no da un paso adelante va a pasar de ser el titular al cuarto central. Pues, de todas las opciones de las que dispone Flick, el uruguayo es, con diferencia, el que más problemas tiene con el balón y a la hora de combinar con sus compañeros.

Así pues, si las cosas siguen así y Araujo no reacciona, Hansi Flick podría acabar dando luz verde a su salida en el mercado de invierno. Aunque todo va a depender del devenir de la temporada hasta el mes de enero.