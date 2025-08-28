Ronald Araujo se ha sentado a hablar con Hansi Flick porque si no cambia esto se va a ir al banquillo

A pesar de haber iniciado la temporada con dos victorias consecutivas, en el entorno culé hay serias dudas respecto del rendimiento del equipo. La plantilla de Hansi Flick ha incorporado a dos jugadores con capacidad de sobra para marcar diferencias y subir el nivel, como lo son Joan García y Rashford. Sin embargo, la ausencia de un líder natural como Íñigo Martínez es un tema que todavía hace que haya más de un incrédulo con las posibilidades de un equipo que ha demostrado que le queda mucho por mejorar en el aspecto defensivo. Y es que lo visto en Levante no se puede volver a repetir.

Como se pudo ver, al Barça le generan peligro con demasiada facilidad; el equipo presiona, pero una vez le rompen la presión, el equipo no es capaz de replegar con facilidad ni de mantener la línea del fuera de juego como antes. En especial cuando es un jugador de segunda línea el que rompe y se desmarca. Este suele ser el antídoto contra el sistema de Flick, algo que con Íñigo se podía subsanar, pero que con Araujo sobre el césped es mucho más complicado de evitar y prevenir, provocando muchas más ocasiones para los rivales.

Araujo se ha reunido con Hansi Flick

Ante esta delicada situación, fuentes cercanas al Barça aseguran que Hansi Flick ya se ha sentado a hablar muy seriamente con Ronald Araujo para entender lo que le falta al equipo. Su rol en el aspecto puramente defensivo no ha sido malo. No ha salido en ninguna foto como sí lo ha hecho Pau Cubarsí, pero la realidad es que tampoco ha estado brillante. En especial en la salida de balón, donde está restando demasiado al equipo.

Y es que no se trata solamente de que no pueda realizar grandes desplazamientos en largo o que falle pases sencillos. El problema real viene dado por el hecho de que debe jugar en el perfil derecho de la zaga, quitando a Cubarsí de su puesto natural y donde mejor rinde. Por lo que Flick ya ha hablado con Araujo y le ha transmitido la necesidad de adaptarse al perfil izquierdo de la defensa del Barcelona.

Así pues, si quiere jugar y contribuir a que el equipo mejore y ofrezca el mejor rendimiento colectivo posible, Ronald Araujo va a tener que adaptarse al perfil zurdo para que Cubarsí sea capaz de volver a liderar la defensa del Barça como ya lo hizo en el pasado.