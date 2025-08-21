Ronald Araujo tiene un serio problema que lo enviará directamente al banquillo del Barça

La salida de Íñigo Martínez ha supuesto un importante inconveniente en la planificación deportiva del Barça. Hansi Flick contaba absolutamente con el vasco para seguir ejerciendo de líder en la defensa culé. Sin embargo, su salida ha hecho un daño muy importante en la línea defensiva del Barcelona, donde ya no hay ningún central zurdo capaz de dar una salida de balón inmaculada al conjunto culé. De hecho, ha habido un empeoramiento significativo en esto de sacar el balón jugado. Y es que la entrada de Ronald Araujo es un grave problema en este aspecto, ya que está a años luz de lo que ofrecía Íñigo.

Si bien es cierto que el uruguayo es, a nivel físico, un central exuberante y, probablemente, el de mayores capacidades de todo el mundo, la realidad es que tiene mucho que mejorar en lo que respecta a entendimiento del juego, tanto ofensivo como defensivo. Le cuesta mucho encontrar al hombre libre y eso los equipos lo saben; lo flotan a la hora de presionar y hacen que falle más veces de lo que desearía un Flick que suele acabar desesperado con la toma de decisiones de Araujo.

Si no mejora, Araujo se irá al banquillo

Ante esta situación, la decisión de Hansi Flick es más que clara. No quiere tener un hándicap tan importante cuando lleguen los partidos grandes de la temporada. En el fútbol actual, raro es el partido grande en el que el rival no te presione durante la mayoría de los 90 minutos, lo que implica que Araujo sea un problema muy grave para el desempeño del equipo, ya que no solo hipoteca con su salida de balón, sino que también perjudica a la de un Pau Cubarsí que desde la izquierda pierde mucho.

Es por este motivo que Hansi Flick tiene muy claro que, si hace falta, va a acabar prescindiendo de Ronald Araujo para los partidos importantes. Si su presencia va a provocar que el equipo sea más débil e incapaz de salir de presiones altas, va a ser suplente, en favor de Eric Garcia o de Christensen, dos jugadores cuya salida de balón es mucho más limpia.

Así pues, Ronald Araujo ya sabe que debe comenzar a rendir a un nivel mucho más alto, especialmente en lo que se refiere a la salida de balón, una asignatura donde debe mejorar sustancialmente.