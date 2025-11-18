Ronald Araujo, y no es el único en el Barça, sospecha que juega porque es amigo de Lamine Yamal

Ronald Araujo es uno de los capitanes del FC Barcelona y uno de los pesos pesados del equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por eso, el uruguayo estaría sospechando que un jugador del Barça está teniendo minutos porque es amigo de Lamine Yamal, teniendo en cuenta que su rendimiento durante estos primeros meses de la temporada está siendo muy cuestionable.

Se trata de Alejandro Balde, uno de los laterales izquierdos que tiene Hansi Flick a su disposición. El catalán es una de las piezas indispensables del alemán para la banda y un titular indiscutible en los esquemas del entrenador, pero la realidad es que su nivel durante este curso está dejando mucho que desear, lo que está preocupando tanto al cuerpo técnico como a la dirección deportiva.

Araujo cree que Balde está jugando todo porque es amigo de Lamine

Aun así, el Barça tampoco tiene nada mejor, ya que su suplente, que es Gerard Martín, tampoco acaba de convencer y se cree que no tiene el nivel suficiente para ser titular en el conjunto azulgrana. A partir de ahí, tanto Araujo como otros futbolistas dentro del vestuario opinan que Balde lo está jugando todo para contentar a Lamine Yamal, ya que son mejores amigos.

De igual manera que con Leo Messi, el club culé quiere tener a su máxima estrella contenta y que pueda relacionarse con sus mejores amistades, tanto dentro como fuera del campo. Por eso, se cree que hay la petición de que Balde lo juegue prácticamente todo para evitar quejas y que esto pueda afectar a Lamine, aunque esto esté perjudicando los intereses del Barça por el nivel del lateral.

El rendimiento del lateral izquierdo está siendo muy cuestionable

Sin embargo, tampoco se descarta que el Barça rompa esta norma y le traiga competencia a Balde. Es probable que la dirección deportiva se ponga a buscar en el mercado a posibles laterales izquierdos para reforzar la banda y, ahí, el '3' azulgrana podría tener problemas para tener minutos si no mejora su nivel y el fichaje que llega le supera en rendimiento sobre el césped.