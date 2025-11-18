Luis de la Fuente tira de las orejas a Lamine Yamal por su comportamiento fuera de la Roja

Luis de la Fuente vio con mucho nerviosismo toda la polémica situación que sufrió Lamine Yamal en el último Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Desde el primer momento, el seleccionador español recriminó al jugador azulgrana sus declaraciones en la previa del partido y, después, su actitud tras el pitido final con varios futbolistas del conjunto blanco, entre ellos Dani Carvajal.

La realidad es que Lamine aún no ha hecho las paces con el capitán del Madrid y es algo que preocupa al entrenador de España. Por eso, De la Fuente ha tirado de las orejas al extremo por su comportamiento fuera de la Roja y le ha pedido que, una vez vuelva a la concentración de la selección, cambie de actitud para que la situación mejore y no haya problemas en el grupo.

Luis de la Fuente le ha pedido un cambio de actitud a Lamine Yamal por el bien de la Roja

Es cierto que siempre ha habido peleas y polémicas en los Clásicos entre Barça y Madrid, pero nunca han acabado de afectar a la selección. Aun así, el seleccionador no quiere que pase por primera vez y exigirá medidas a todos los implicados. La próxima ventana de selecciones será el próximo mes de marzo y, ahí, el técnico espera que esté todo olvidado para ambas partes.

Además, De la Fuente también espera que Lamine Yamal esté al 100% en ese parón respecto a sus problemas de pubalgia. El entrenador ya quedó muy enfadado por la desconvocatoria del jugador del Barça, teniendo en cuenta que se hizo de forma muy rápida y para evitar que fuese con la selección, a pesar de que los días anteriores había jugado un partido completo de azulgrana.

El seleccionador le dio un tirón de orejas al extremo del Barça

El extremo se ha convertido en un serio problema en la Roja por su actitud, tanto dentro como fuera del terreno de juego, pero De la Fuente espera que la situación mejore en los próximos meses y Lamine siga dando alegrías a la selección en los próximos años, ya que aún es muy joven y puede seguir madurando.