Saltan las alarmas con Pedri: no ha entrenado con sus compañeros

La imagen no ha pasado desapercibida en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pedri no se ha ejercitado con el resto del grupo y, como es lógico, la preocupación ha vuelto a aparecer entre la afición del Barça. Cada ausencia del tinerfeño se mira con lupa, especialmente en una temporada en la que su presencia marca de forma clara el rendimiento del equipo.

Un plan específico pensando en el Villarreal

La realidad, sin embargo, invita a la calma. Pedri está siguiendo un plan de trabajo individualizado diseñado por el cuerpo técnico y médico con un objetivo muy concreto: que llegue en las mejores condiciones posibles al partido de Liga ante el Villarreal. La idea inicial era darle descanso durante la semana tras el duelo frente a Osasuna, pero el guion cambió sobre la marcha.

En el partido disputado en Guadalajara, Pedri tuvo que salir al terreno de juego durante los últimos 15 minutos. El encuentro seguía empatado y Hansi Flick decidió recurrir a su futbolista más determinante. Fue poco tiempo, pero suficiente para cambiarlo todo. En ese tramo, el Barça encontró los goles que le dieron la victoria. Una muestra más de la importancia del canario en el juego del equipo.

‼️ PEDRI SE ENTRENA AL MARGEN DEL EQUIPO



😅 El canario tiene una sobrecarga y ha hecho un entrenamiento específico al margen del equipo antes de viajar a Villarreal



ℹ️ SPORT pic.twitter.com/MzqOBtHnsE — Post United (@postunited) December 19, 2025

Flick y la dependencia de Pedri

Pedri se ha convertido en una pieza imprescindible para Flick. El técnico alemán lo sabe y no lo esconde. Cada vez que el centrocampista no está disponible, el equipo pierde fluidez, control y capacidad para dominar los partidos. Por eso, Flick ha recurrido a él siempre que ha podido, incluso cuando la planificación aconsejaba cautela.

Este viernes, mientras el resto del equipo estaba citado a primera hora, Pedri llegó más tarde a las instalaciones para continuar con su trabajo específico. Nada improvisado. Todo medido. El club quiere evitar riesgos innecesarios y gestionar sus cargas con precisión quirúrgica.

Desde el entorno azulgrana insisten en que no hay motivo real para alarmarse. No se trata de una lesión nueva ni de una recaída, sino de una estrategia preventiva. Aun así, la decisión final se tomará en función de las sensaciones del jugador y de la valoración del cuerpo médico en las horas previas al partido. Pedri quiere jugar. Flick lo necesita. Pero el Barça sabe que forzar al tinerfeño puede salir caro. El duelo ante el Villarreal es importante, pero la temporada es larga. Por ahora, el balón está en el tejado de la prudencia. Y en el Barça, todos esperan que las alarmas se queden solo en un susto.