Se acabaron las negociaciones: Flick ha decidido que no puede seguir ni una temporada más en el Barça

En can Barça están con la plantilla en cuadro. El conjunto culé ha visto cómo, a lo largo de las últimas semanas, ha perdido a una parte muy importante de sus jugadores más determinantes. De hecho, ya son siete los futbolistas que han sufrido algún tipo de lesión en lo que va de temporada. Lo peor es que se trata de nombres clave. Uno de ellos es Robert Lewandowski, que por culpa de una rotura en el femoral se perderá, como mínimo, cuatro semanas de competición. Y ya estamos hablando de la segunda vez que el polaco cae lesionado en esta campaña. Muy malas noticias para todos.

Cabe destacar que esta lesión llega en un momento muy delicado para la carrera de Robert Lewandowski, que sabe que se está jugando la posibilidad de seguir un año más en el Barça. El polaco ya no piensa ni en dinero ni en nada más: él y su familia han encontrado la felicidad en Barcelona y quieren seguir haciendo su vida en la ciudad condal. Sin embargo, el club no comparte la misma visión, y en lo deportivo no sobran los motivos para ofrecerle una renovación.

Deco ha roto las negociaciones

Ante la reciente lesión de Lewandowski, parece que las pocas dudas que había en la dirección deportiva del Barça y en el cuerpo técnico han desaparecido casi por completo. El polaco ya no está para jugar todos los partidos, y por este motivo la decisión ha sido clara: si además de sufrir un evidente bajón de rendimiento también va a lesionarse con frecuencia, lo mejor es poner fin a la relación antes de que sea demasiado tarde.

Y es que Hansi Flick lo tiene muy claro. Para tener a un jugador que no va a estar en plenas facultades físicas y que puede perderse muchos encuentros, lo más inteligente es buscar un relevo en el mercado. Ya sea Haaland, Etta Eyong o incluso Ansu Fati como apuesta más arriesgada, el técnico alemán quiere un cambio de rumbo inmediato.

Así pues, con el visto bueno de Hansi Flick, Deco ha decidido poner fin a las negociaciones y cerrar definitivamente la etapa de Robert Lewandowski en el FC Barcelona, una historia que parece tener ya los días contados.