Se ha convertido en un problema para Hansi Flick y por 50 millones se va a la Premier League

El futuro de Ronald Araujo en el FC Barcelona está en el aire, y el interés de los gigantes de la Premier League es más serio que nunca. Según informa Pete O’Rourke a través de Football Insider, tanto el Chelsea FC como el Liverpool FC están siguiendo de cerca al defensa uruguayo y planean una ofensiva para conseguir un traspaso a precio de ganga. Ambos clubes ingleses buscan añadir más calidad a sus respectivas retaguardias, y el pilar defensivo del Barcelona parece estar en lo más alto de su lista de deseos.

El Barça, por su parte, no está dispuesto a regalar a uno de sus jugadores más valiosos. Sin embargo, la directiva ha dejado claro que si llega una oferta que ronde los 50 o 65 millones de euros, su venta está prácticamente hecha. El club catalán percibiría un gran ingreso neto con esta operación, lo que resultaría crucial para paliar los problemas financieros del Camp Nou antes de la próxima temporada. La venta de Araujo se ha convertido en una solución de tesorería muy apetecible.

Flick no lo echará de menos: Araujo no encaja en el esquema

La principal razón deportiva por la que el Barça abriría la puerta a Araujo es su mala adaptación al esquema de Hansi Flick. El central uruguayo, conocido por su fortaleza física y su capacidad de recuperación, ha mostrado dificultades con el estilo de salida de balón y la alta presión que exige el técnico alemán. En Inglaterra, en cambio, lo tiene todo para ser un fichaje estelar, ya que su fútbol físico, rápido y vertical se adapta perfectamente al ritmo de la Premier League.

Para Hansi Flick, la salida de Araujo no supondría una gran pérdida táctica. De hecho, el alemán cree que el ingreso de dinero le permitiría fichar a un central con un mejor pie y que se ajuste a su filosofía de juego. Por lo tanto, todo es perfecto para que Araujo salga en el verano. Su marcha permitiría al Barça cobrar una buena cantidad y al entrenador conseguir un defensa más afín a su sistema. En enero el traspaso es más complicado si no es a cambio de una millonada que el Chelsea o el Liverpool parecen reacios a pagar ahora mismo.

Así pues, el FC Barcelona se plantea seriamente la venta de Ronald Araujo al Chelsea o al Liverpool si la oferta supera los 50 millones de euros, un movimiento que Hansi Flick no echaría de menos por el bien de la economía culé.