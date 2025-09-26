Se ha hartado de los desprecios de Hansi Flick y le pide a Deco que actúe de una vez

La lesión de Gavi abrió un importante hueco en el centro del campo del Barça. Sin el talentoso centrocampista andaluz, Hansi Flick tenía un mar de posibilidades de cara a relevar a un Gavi que no va a estar disponible durante los próximos cinco meses. Una ausencia que no se espera que se acorte en un solo día. Por lo que para Flick va a ser fundamental tener a todos los jugadores susceptibles de relevar a Gavi, una buena dosis de minutos y confianza, de cara a la posibilidad de tener que recurrir a ellos en cualquier momento. Y es que si ahora Pedri cayera, los culés se quedarían sin un interior de primer nivel.

En este sentido, desde el club siempre se señaló a Dro como uno de esos jugadores llamados a ser importantes en un futuro no muy lejano. El jugador con raíces filipinas tiene talento de sobra como para formar parte de los planes de Hansi Flick. Ya lo demostró sobradamente en pretemporada. Sin embargo, la realidad es que en lo que va de temporada, no ha disfrutado de ninguna oportunidad por parte de su entrenador.

A Dro se le está acabando la paciencia

Todo apuntaba a que ante el Oviedo, Dro iba a tener algunos minutos en la segunda parte. Con el partido resuelto con el 1-3 el gallego esperaba que le dieran entrada. Sin embargo, como ya es habitual, Flick hizo como que no existía y lo dejó en el banquillo. Algo que acabó colmando la paciencia del joven, que ha comenzado a hablar con su entorno de cara a la posibilidad de buscar una salida en forma de cesión.

El canterano cree que Hansi Flick lo esté despreciando y que no lo está tomando en serio. Rinde y trabaja bien en los entrenamientos y ha demostrado que está capacitado para aportar en partidos de primer nivel. Sin embargo, Flick se niega a darle una oportunidad, lo que hará que Deco intervenga.

Así pues, para evitar problemas y el riesgo de perder a uno de los jugadores más prometedores del equipo, Deco está obligado a interceder en la situación de un Dro que necesita comenzar a tener minutos para no quedarse estancado y poder seguir mejorando como futbolista.