Si Alexander Isak y Julián Álvarez fallan, Joan Laporta negociará el fichaje de Kane

En el Barça tienen muy claro que este va a ser el último año de Robert Lewandowski en el equipo. El delantero polaco ha asumido que por su edad ya no va a poder seguir compitiendo al máximo nivel con el conjunto blaugrana. Por lo que en el verano de 2026 no va a renovar y va a buscar un último gran contrato en Arabia Saudí. Es por este motivo que la dirección deportiva del Barcelona ya ha comenzado a analizar el mercado en busca de un delantero centro que pueda suplir con garantías la ausencia de Lewandowski. Todo, teniendo en cuenta que no va a ser una operación nada barata.

Ante esta situación, la prioridad de Joan Laporta siempre ha sido Julián Álvarez. El argentino es, con unanimidad, el jugador ideal para lo que busca el Barcelona para su puesto de delantero centro. Por otro lado, otra alternativa sería la de Alexander Isak. Sin embargo, ninguno de los dos lo va a tener fácil para salir de su club, pues son los mejores tanto en el Atlético de Madrid como en el Newcastle, por lo que no va a costar menos de 100 millones con total seguridad.

Joan Laporta encuentra una tercera vía

Dado que no está nada claro que Julián Álvarez e Isak puedan llegar al Barcelona en el próximo mercado de 2026, Joan Laporta ya ha comenzado a buscar alternativas en el mercado. Y el nombre que más enteros ha ganado es Harry Kane. Con el delantero inglés se podría repetir la más que exitosa operación de Lewandowski. Y es que se ficharía, de nuevo, a un veterano curtido en mil batallas y con un instinto goleador único en el mundo.

Además, en lo futbolístico, Harry Kane es un jugador perfecto para el juego culé. El inglés tiene calidad de sobra para ser mucho más que un goleador. Puede jugar de diez y de nueve a la vez, apostaría juego combinativo y remate. Por lo que en can Barça tienen claro que Kane es el jugador perfecto, a excepción del tema de la edad, ya que tiene 32 años. Lo que limita mucho el impacto que puede llegar a tener a lo largo de los años.

Así pues, mientras que los esfuerzos se van a centrar en los fichajes de Isak y Julián Álvarez, en can Barça ya han identificado a Harry Kane como una alternativa ideal para ser el delantero del club, una vez se marche Lewandowski.