Si no ficha por el Liverpool, Joan Laporta lo tiene apalabrado para 2026 y por 120 millones

En el Barça tienen muy claro que el próximo mercado de verano va a ser muy importante. El fichaje de un delantero centro nunca sale barato ni supone una operación nada sencilla. En especial en un club como el Barcelona, donde los goleadores deben ser muy buenos y con unas cualidades muy definidas. Y es que a la afición culé no le vale con ser un ratón de área que se harte a empujar balones; quieren a un nueve que sepa jugar con el balón en los pies y que viva fuera del área, además de que tenga la capacidad para presionar durante los 90 minutos de partido. Un perfil al que Alexander Isak se adapta perfectamente.

En este sentido, en las oficinas del Camp Nou tienen claro que el fichaje del sueco no va a estar ni en sus propias manos. El Newcastle se lo quiere quitar de encima lo antes posible y están tratando de llegar a un acuerdo con el Liverpool. Sin embargo, no lo quieren regalar ni vender por menos de 150 millones de euros, una cifra que los de Anfield no están dispuestos a pagar. Lo que ha puesto a Isak en rebeldía, enfrentando todas las consecuencias.

Si Isak no sale, Laporta está al acecho

Esta situación tan complicada para Isak y el Newcastle representa una oportunidad de oro para Joan Laporta. El Barça no puede ni plantearse ese fichaje en este mercado, pero sí que esperan poder hacerlo en el de 2026. Solo que, en ese momento, Isak debe estar disponible y, a poder ser, sentado en la grada de St James’ Park, lo que bajaría sustancialmente el valor del sueco y daría opciones muy reales a su fichaje por el Barça.

De hecho, según hemos podido saber, el presidente culé ya tendría medio apalabrado el fichaje de Isak a cambio de 120 millones de euros en el próximo mercado de verano. Eso sí, todo supeditado a que el Liverpool no rompa la banca y ponga, este mismo verano, la millonada que le piden desde el Newcastle para fichar a Isak.

Así pues, en can Barça todavía no dan por perdido al que sería el mejor delantero para lo que busca Hansi Flick. Y es que Isak lo tiene todo para ser el mejor nueve del planeta si todo va como se espera.