Si Ter Stegen no deja el Barça, Laporta deberá vender a uno de estos tres jugadores

En can Barça no tienen ningún problema personal con Marc-André Ter Stegen. Nadie niega que el alemán ha sido uno de los mejores jugadores de la última década y que se ha convertido en uno de los mejores porteros de la historia del club. Sin embargo, los problemas físicos y su elevadísimo sueldo lo convierten en un problema y no en una solución para un Barça que, con la delicada situación financiera en la que se encuentra, no se puede permitir pagar un sueldo de 8 millones a un portero que ni siquiera es el suplente. La situación es insostenible y si Ter Stegen no sale, habrá un problema.

Tal y como hemos ido viendo, el portero alemán no está por la labor de dejar la ciudad de Barcelona. Es feliz en la capital catalana y no cree que haya una necesidad por la que deba dejar el club. Además, sus problemas de espalda hacen que tampoco haya demasiados clubes, más allá del Galatasaray, interesados en su incorporación, lo que hace que en la directiva del Barça ya comiencen a asumir que deberán contar con Ter Stegen en plantilla.

Laporta, obligado a aceptar una de estas tres salidas

Para poder hacer frente a la nómina de Ter Stegen y a las de Joan García y Rashford, Joan Laporta ha entendido que deberá buscar la salida de un Fermín, Casadó o de Ronald Araújo. Los tres son jugadores que despiertan cierto interés en el mercado y cuya salida dejaría ingresos netos en la entidad blaugrana. Sin embargo, Flick no está por la labor de vender a ninguno de ellos, ya que los considera importantes a los tres.

Sin embargo, mientras que podríamos pensar que el que menos daño deportivo haría es el adiós de Casadó, en la directiva ven a Araújo como la venta ideal. Pueden sacar cerca de 60 millones por su venta y su sueldo es el más elevado de los que están en esta lista. De modo que sería ideal su salida.

Así pues, que Ter Stegen siga enrocado en su decisión de continuar en el Barça es un problema ciertamente importante para el Barça, donde ya saben que deberán asumir una venta importante para compensar el peso económico que provoca la continuidad de Ter Stegen.