Simeone ha pedido al Atlético que negocie con el Barça por el favorito de Flick

A pesar de que el Barça ya ha hecho gran parte del trabajo antes del inicio del mercado de fichajes, la realidad es que los culés todavía van a tener mucho trabajo por delante. El conjunto blaugrana podría tener que hacer frente a un verano marcado por la salida de algún futbolista muy importante para Hansi Flick, todo por los problemas económicos blaugranas, que podrían obligar a Laporta a asumir una venta dolorosa como lo podría ser la de Fermín López, un futbolista que se ha convertido en una figura muy importante para su entrenador.

Conscientes de esta situación, fuentes cercanas al Barça aseguran que no son pocos los equipos que han comenzado a tantear la situación de un Fermín que, a pesar de no querer dejar el Barça, los culés podrían verse obligados a convencerlo para que se marche y pruebe suerte lejos de la ciudad condal.

Simeone encuentra a su futbolista ideal

En este sentido, el Atlético de Madrid ha mostrado un creciente interés en el fichaje de Fermín López. El canterano es un futbolista ideal para la forma que Simeone tiene de entender el juego. Fermín no negocia ni un solo esfuerzo y ha demostrado ser letal de cara a portería. Un perfil que parece hecho a medida para un Atleti que está buscando un crack que sea capaz de relevar a Griezmann, que ya empieza a dar síntomas de no ser el de siempre. Por ello, Simeone ya ha pedido a Cerezo y a Gil Marín que, por favor, se sienten a negociar con el Barça.

Por otro lado, no hace falta que los colchoneros llamen a las oficinas del Camp Nou si no tienen intención de poner unos 70 millones de euros encima de la mesa, precio que habría estipulado Joan Laporta para aceptar la venta de un canterano especialmente querido en Can Barça.

Así pues, por mucho que Simeone se empeñe en fichar a Fermín, si su club no pone los 70 millones, será imposible. Especialmente si tenemos en cuenta que no son pocos los grandes de Europa que siguen de cerca a un Fermín que ha demostrado tener nivel de sobra para ser importante en cualquier equipo del mundo.