Tenía un pie fuera del Barça, Laporta no lo quiere renovar, pero se ha ganado la confianza de Hansi Flick

La defensa del Barça es uno de los temas principales de conversación dentro del club. El conjunto culé ha visto que con Araujo y Cubarsí en el eje de la zaga las cosas no funcionan. El uruguayo y el catalán no se entienden y han demostrado que, mientras que en teoría sonaba muy bien una dupla como ellos, en la que cada uno suple las debilidades del otro, la realidad ha dejado claro que lo que hacen es potenciar sus puntos débiles y hacer que sus cualidades se vean minimizadas. Un drama absoluto que se pudo ver, en especial, ante el Levante, donde la zaga culé fue todo un despropósito, lo que obliga a Flick a tomar decisiones duras y contundentes.

En este sentido, la alternativa que el técnico alemán ve con mejores ojos es la de darle el puesto de Araujo a Andreas Christensen. El danés partía como el cuarto central de la plantilla, por detrás de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de que nunca va a ser uno de los mejores del planeta, sí que es capaz de garantizar un rendimiento constante y una mucho mejor sintonía con Pau Cubarsí. O al menos eso es lo que espera Hansi Flick de él.

Laporta ya no quería ni hablar de Christensen

La realidad es que en las oficinas del Camp Nou nadie contemplaba a Andreas Christensen, ya lo daban por sentenciado y finiquitado. De hecho, ni se molestaron en buscar una renovación para el danés, que está en último año de contrato y nunca fue visto como un jugador al que renovar. En ningún momento lo tuvieron en cuenta. Sin embargo, ahora las cosas pueden cambiar radicalmente.

Araujo se puede convertir en ese descarte. No encaja para nada en el juego de Hansi Flick. Sí, ha mejorado algo, pero su presencia siempre implica minimizar el rendimiento de Cubarsí. Y eso es intolerable. De modo que si nada cambia, en el Barça van a buscar la venta de Araujo y le van a dar las llaves de la defensa a la pareja formada por Cubarsí y Christensen.

Así pues, esto es el fútbol. Hace apenas un mes y medio, nadie contaba con Christensen, ni se acordaban de él. Y ahora, en un giro de guion que nadie se esperaba, el danés se ha convertido en el elegido de Hansi Flick para liderar la defensa del Barcelona.