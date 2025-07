Ter Stegen confirma a Deco que solo aceptará una oferta para salir del Barça, pero ahora es imposible

El fichaje de Joan García provocó una situación muy complicada en el vestuario del Barça. Con la llegada del portero español, Ter Stegen se queda sin un puesto claro en la plantilla de Hansi Flick. El técnico alemán tiene claro que su pareja de porteros para la próxima temporada debe ser la que formen Joan como titular y Szczesny como suplente, lo que deja a Ter Stegen en una especie de limbo en el que ha pasado de ser el indiscutible durante casi diez años a no contar para nada para su entrenador, que ya le ha comunicado en reiteradas ocasiones que no va a tocar el terreno de juego si no se va.

Por su parte, Ter Stegen está convencido de que su nivel le va a dar para competir cara a cara con Joan García, por lo que ya ha hecho saber al club que, salvo que llegue una oferta que le genere un interés real, no se plantea dejar Barcelona. La ciudad lo ha enamorado y no cree que haya un mejor lugar en el que vivir.

Solo hay tres clubes que gustan a Ter Stegen

En este sentido, Ter Stegen ya ha confirmado a Deco que hay una serie de condiciones muy claras para que acepte su salida del Barça. La primera es que el equipo al que vaya debe jugar la Champions, la segunda, que le permita ser titular indiscutible, ya que no saldrá del Barça para ser suplente en otro lugar, y la tercera es que quiere ir a un destino que le agrade, siendo Alemania el lugar elegido por Ter Stegen, al que no le molestaría volver a casa.

De este modo, parece que solamente hay tres equipos que le interesen de verdad a Ter Stegen. Se trata del Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen, los tres clubes más importantes de Alemania en la actualidad y los únicos en los que se ve jugando. Sin embargo, que alguno de estos quiera a Ter Stegen es otro tema.

Cabe destacar que el Bayern ya cuenta con Neuer, un portero veterano que no cederá su puesto de titular y al que Ter Stegen no puede ni ver, de modo que el gigante bávaro queda descartado. El Borussia, con Kobel, también se puede dar por imposible. De modo que el Leverkusen, con Hradecky, podría ser la única opción para que Ter Stegen vuelva a su país. Habrá que ver si hay algún tipo de interés por parte de los de la aspirina.