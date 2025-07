Ter Stegen planta al Barça y no va a permitir las inscripciones de Luis Díaz o Rashford

Después de completar los primeros entrenos en solitario, Ter Stegen ha comenzado a plantear la posibilidad de que se podría operar en este inicio de curso. El portero alemán viene sufriendo una serie de molestias en la espalda que no le permiten ni entrenar ni llevar una vida normal. Es por este motivo que Ter Stegen ya le habría planteado al conjunto culé la posibilidad de usar este comienzo de temporada para someterse a una nueva operación y tratar de solventar de una vez por todas unos problemas de espalda que viene de años atrás y de los que no es capaz de salir adelante.

En este sentido, el Barcelona no ha puesto ninguna pega a Ter Stegen a la posibilidad de tratarse médicamente. En el club saben que estos dolores vienen provocados por los esfuerzos de haber defendido la portería blaugrana durante casi diez años y creen que lo mínimo que pueden hacer es acompañarle en el paso por el quirófano. Y es que, a pesar de que no cuentan con él, no lo van a dejar tirado ahora.

El sueldo de Ter Stegen, el principal problema

Sin embargo, a pesar de que nadie ha puesto ninguna pega a la posibilidad de que Ter Stegen se pueda operar, lo que sí que puede ser muy negativo para los culés es el sueldo del alemán. Como ya hemos venido diciendo, el fair play financiero ha sido una de las grandes preocupaciones del club a lo largo de los últimos años, por lo que pagar sueldos elevados a jugadores que no van a tener minutos es un problema grave que podría pasar factura en el mercado.

Y es que sin la salida de Ter Stegen, al Barcelona se le complica, y mucho, la posibilidad de incorporar a jugadores como Luis Díaz o Rashford, cuyo sueldo no va a ser nada bajo y su inscripción se puede convertir en una auténtica quimera o, mejor dicho, en una misión imposible.

Así pues, con las dolencias de Ter Stegen, el alemán planta al Barça en la posibilidad de que deje el club y los culés se enfrentan a un grave problema en la gestión de un sueldo que puede acabar bloqueando los fichajes de Rashford o Luis Díaz.