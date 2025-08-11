Ter Stegen se ha quedado solo en el vestuario, ni Frenkie de Jong está a su lado

No corren los tiempos más fáciles para Marc-André ter Stegen. El portero alemán ha protagonizado uno de los líos más importantes que se recuerdan dentro de la historia reciente del Barça. Hasta ahora, nadie se había puesto tan en contra como él, a los aficionados, a la directiva y hasta a sus compañeros. Y es que sus publicaciones en redes sociales iniciaron una batalla que culminó con su negativa a firmar el parte médico que el club ha acabado enviando a LaLiga, tras acercar posturas con el jugador. Sin embargo, la marcha atrás de Ter Stegen no acaba con todas las heridas.

Tal y como hemos venido contando desde hace varias semanas, el vestuario está muy enfadado con Ter Stegen. El sentir general es que el alemán no ha pensado, en ningún momento, ni en el bien del club ni en el de sus compañeros. Siempre se ha puesto a él mismo por delante sin importar que estuviera perjudicando a sus compañeros de profesión. Algo que ha venido haciendo desde la mitad de la pasada temporada, cuando ya presionó para quitarle el sitio a un Szczęsny que se había ganado la titularidad.

Un Gamper frío como pocos

La realidad es que el hecho de que el Gamper se celebrara en el Johan y en una cita llena de turistas y muy falta de culers de toda la vida no hizo notar el sentir general del barcelonismo con respecto a un Ter Stegen que sabe que no cuenta con el favor de la afición. El Johan estuvo más que frío con su aparición en el terreno de juego y, lo peor, es que sus compañeros no se acercaron en ningún momento para demostrar que están a su lado. Todo lo contrario. Ter Stegen ha estado solo, sin esbozar sonrisa y aplaudiendo, a regañadientes, la entrada de Joan García y de los nuevos fichajes.

Todo esto evidencia lo que ya sabíamos: el vestuario está unido, como siempre. Sin embargo, lo está para posicionarse en contra de un Ter Stegen que se ha ganado la enemistad de la mayoría de sus compañeros, que han condenado las pésimas actitudes por parte del alemán. Ni Frenkie de Jong, que también fue pitado en su momento, se puso de su lado.

Así pues, parece más que evidente cuál es el sentir general dentro del vestuario del Barça, donde no hay nadie que haya decidido posicionarse claramente a favor de Ter Stegen.