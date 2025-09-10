Thiago ha hablado con Flick porque cuesta 60 millones y se lo pueden robar al Real Madrid

La salida de Íñigo Martínez fue una pésima noticia a nivel deportivo para el Barça. El conjunto blaugrana se quedó sin su gran líder defensivo a pocos días de finalizar el mercado. Una situación que dejó sin capacidad de respuesta y con la línea defensiva de Hansi Flick muy debilitada. Una situación que ha hecho que desde la dirección deportiva del Barça hayan llegado a la conclusión de que lo mejor es tratar de acudir al mercado para cerrar a un gran refuerzo para el eje de la zaga. Y todo apunta a que Laporta ha dado el visto bueno a hacer una buena inversión, ya sea en enero o con la llegada del verano.

A lo largo de los últimos tiempos, nombres como el de Alessandro Bastoni o el de Marc Guehi han aparecido como algunas de las opciones favoritas del presidente y Deco. Sin embargo, con la llegada de Thiago al cuerpo técnico de Flick, ha aparecido un tercer nombre que gusta, y mucho, en can Barça, especialmente si de paso se lo pueden quitar al Real Madrid. Y en este caso no estamos hablando de otro jugador que Ibrahima Konaté, uno de los mejores del mundo en su puesto.

Thiago se lo recomienda a Flick

A pesar de que ya hace varias temporadas desde que Thiago abandonó el banquillo del Liverpool, la realidad es que el español guarda un muy buen recuerdo de Konaté. En ese entonces no era el gran central que es a día de hoy. Sin embargo, ya se le veían una serie de cualidades que no han hecho más que crecer e irse desarrollando de forma constante, haciendo que el del Liverpool sea uno de los mejores del mundo en su posición.

Por otro lado, como no iba a ser de otra forma, fichar al central francés va a implicar una gran inversión por parte del Barça. Aquí, si Laporta quiere satisfacer a Flick y seguir el consejo de Thiago, va a tener que poner, como mínimo, unos 60 millones de euros. Una cifra muy importante, pero que le puede dar al Barcelona el mejor socio posible para Pau Cubarsí.

Así pues, con la llegada de Thiago, en el Barça ya han descubierto una opción más que interesante para suplir la salida de Íñigo Martínez: un Konaté al que le sobran cualidades para convertirse en una pieza importante para el Barcelona.