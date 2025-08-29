Tres jugadores del Barça apenas hablan con Lamine Yamal

Lamine Yamal se ha consagrado como uno de los mejores jugadores del mundo tras llevar pocos años en la élite. Por eso, el delantero del FC Barcelona se ha convertido en una pieza clave dentro de los esquemas de Hansi Flick, y a pesar de que tan solo tiene 18 años, también en uno de los pesos pesados del vestuario. Y ahí, el jugador está teniendo algunos problemas de gravedad.

De hecho, tres futbolistas del Barça apenas hablan con Lamine, ya que no se llevan bien con él y su relación está lejos de arreglarse. El primero de ellos es Robert Lewandowski, que no tiene trato con el joven atacante desde que irrumpió en el conjunto azulgrana, ya que no soporta que un niño lo haya superado con tanta facilidad, especialmente en el rol de primera espada del equipo.

Lamine Yamal no tiene trato con algunos jugadores del Barça

Como el ariete, su compatriota y compañero de la selección, Wojciech Szczesny, también apoya a su amigo, por lo que su relación con el extremo catalán también es tibia. El polaco entró bien en el vestuario por su actitud y su experiencia, pero Lewandowski le recomendó que no se juntara mucho con Lamine para evitar que sus polémicas fuera del terreno de juego le afectaran.

Por otra parte, otro jugador que no tiene apenas relación con el internacional español sería Ferran Torres, ya que la irrupción que tuvo Lamine provocó que el valenciano perdiera protagonismo en el equipo y un sitio fijo en el once, como el que tenía cuando fichó por el Barça en 2021. Aunque el delantero ha recuperado algunos minutos entre la temporada pasada y el inicio de esta, la tensión sigue ahí.

Flick le ha llamado la atención en más de una ocasión

Aun así, en el conjunto azulgrana están muy contentos con Lamine, como no podía ser de otra manera, y creen que seguirá siendo uno de los mejores jugadores del mundo los próximos años. Sin embargo, también están atentos a sus problemas extradeportivos, algo que Flick ha visto y ya ha actuado para llamarle la atención en más de una ocasión y evitar que su carrera se vaya a pique.