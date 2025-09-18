Un mal partido y fuera, Hansi Flick ha sido muy duro y le comunica que es mejor que salga en invierno

No fue el debut soñado de Roony Bardghji con el Barça. El delantero sueco no fue capaz de aportar gran cosa en la primera parte del duelo entre Barcelona y Valencia. El ex del Copenhague entró al once a última hora después de que Raphinha llegara tarde y, como castigo, se quedara fuera del equipo titular. Sin embargo, la realidad es que con 45 minutos quedó claro que a Bardghji todavía le queda mucho camino para poder ser un jugador útil para un equipo de tanta exigencia como lo es el Barcelona. Y es que estuvo tímido y poco acertado en las pocas cosas que llegó a probar.

La realidad es que, si hay algo que molesta especialmente a Hansi Flick, es ver que un jugador que ha recibido una oportunidad inesperada, como fue el caso de Bardghji, no sea capaz de mostrar su mejor versión. Al alemán no le resulta tan importante el nivel de acierto en acciones individuales como el atrevimiento para lanzarse a por ellas. Por este motivo siempre le gustaron tanto Lamine o Fermín. Son jugadores descarados a los que no les pesa nada. Bardghji, en cambio, no fue así.

La timidez del sueco le jugó una mala pasada

En este sentido, Bardghji estuvo especialmente tímido. Cuando le llegaba el balón no encaraba ni buscaba marcar diferencias con una calidad de la que nadie duda. Sin embargo, le costó arrancar y lo único que hacía era ir hacia dentro y pasar el balón al centrocampista más cercano. Nada diferencial ni que ayudara mucho al equipo.

Flick recomienda buscar una cesión para Bardghji

Después del decepcionante desempeño de Bardghji, fuentes cercanas al club aseguran que Hansi Flick quedó sorprendido para mal del joven futbolista y rápidamente quiso atacar el tema en una reunión privada. Ahí le explicó todo lo que no le gustó y le dejó las cosas muy claras. No va a tener muchas más oportunidades y, si las sigue desaprovechando, va a acabar fuera en invierno.

Así pues, si Bardghji es incapaz de responder y sacar a relucir su mejor versión, lo mejor es que busque una cesión para ganar confianza y desparpajo para poder jugar y aportar más cosas en el Barça de Hansi Flick.