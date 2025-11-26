Varios jugadores se quejan a Flick del rendimiento de Ronald Araujo

El FC Barcelona sufrió una contundente derrota en su visita en Stamford Bridge contra el Chelsea (3-0). El conjunto azulgrana fue totalmente superado por los ingleses y el más señalado de todos fue Ronald Araujo, teniendo en cuenta que el defensa se autoexpulsó en la primera parte, dejando a su equipo con 10. Después del partido, en el vestuario, varios se quejaron a Hansi Flick de él.

Algunos integrantes de la plantilla no tuvieron dudas a la hora de quejarse al técnico del pésimo rendimiento del central y le recordaron que no es la primera vez que ha hecho algo así, especialmente en la UEFA Champions League. Por eso, no quieren que el uruguayo siga siendo titular en el centro de la defensa o, al menos, que no lo haga en encuentros importantes como este.

Ronald Araujo estuvo completamente señalado en el partido contra el Chelsea en Stamford Bridge

Araujo estuvo sobreexcitado durante la primera mitad que estuvo sobre el terreno de juego. Recibió la primera amarilla después de protestarle al árbitro una falta no pitada sobre Lamine Yamal, mientras que luego, al filo del descanso, cometió una entrada clara y dura sobre Marc Cucurella, lo que provocó su expulsión, dejando al Barça con 10 cuando ya iba por detrás en el marcador.

Varios jugadores le recriminaron que hiciera esa falta totalmente innecesaria, teniendo en cuenta que ya tenía una amarilla a sus espaldas y, además, la posición de Cucurella no tenía ningún peligro sobre la portería azulgrana. Por eso, algunos no entienden como un central como él, que en teoría es experimentado, cometa este tipo de errores en momentos clave de los enfrentamientos.

El central uruguayo se autoexpulsó en la primera parte, dejando al Barça con 10 jugadores

A partir de ahí, está por ver qué hará Flick de cara a los próximos partidos con Araujo. Varios de sus compañeros le han asegurado al alemán que su presencia sobre el césped perjudica los intereses del Barça, especialmente en los partidos de un alto calibre, por lo que el uruguayo tiene muchos detractores en el vestuario tras sus constantes errores durante los encuentros.