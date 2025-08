Volviendo de Corea, Joan Laporta pone a los tres de patitas en la calle por su mal rendimiento

Si hay algo que ha cambiado radicalmente desde que Joan Laporta es presidente del Barça, es que ya no va a tolerar que nada ni nadie se ría del Barcelona. El que la hace, la paga. Esta es una de las frases estrella de Joan Laporta, que está muy de acuerdo con la forma de Hansi Flick de entender el fútbol. La disciplina es un factor clave y el que no quiera cumplir con sus obligaciones y no sea un profesional de los pies a la cabeza, va a quedar rápidamente fuera del equipo. De hecho, Joan Laporta tiene claro qué tres nombres no pueden seguir ni un segundo más en el Barça. Todos ellos tienen un factor en común: son notas disonantes.

Los tres jugadores se han ganado que Flick no les quiera dar ni una oportunidad más. En este sentido, estamos hablando de Héctor Fort, al que no le aguantan ni una indisciplina más, Ter Stegen, al que ya han calificado de traidor desde dentro de la directiva por sus malas artes a la hora de tratar su lesión de espalda, y el tercero no sería otro que De Jong, siempre y cuando siga dando largas a su renovación. Si no la firma antes de comenzar la competición, se va a quedar fuera.

A Laporta se le ha acabado la paciencia

La época en la que el Barcelona era el hazmerreír del mundo se ha acabado. Laporta quiere un club muy serio y que en la gestión de la plantilla sea implacable. Es por este motivo que no ha puesto ni un solo condicionante a la salida de Fort y Ter Stegen. No los quiere ni ver. En especial al portero germano, al que acusa de haber actuado con mala fe contra el equipo que se lo ha dado todo y que lo ha convertido en uno de los mejores del mundo. A Fort, se lo achacan a errores de la juventud.

El caso de De Jong ya es diferente. El neerlandés no renueva porque no tiene representante y está alargando de más su proceso de firma. Algo que molesta profundamente a un Laporta cada vez más impaciente. Y es que si llega el día de debutar en LaLiga y la renovación no está firmada, el neerlandés irá directito a la grada y a la lista de transferibles.

Así pues, volviendo de Corea, Joan Laporta va a comenzar a trabajar con la cabeza puesta en tres salidas. Dos de ellas casi inevitables y una que depende del mismo jugador señalado.