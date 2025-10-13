Xabi Alonso lo ha descartado, pero Deco se lo ofrece a Flick como alternativa low cost a Araujo

La necesidad del FC Barcelona de reestructurar su defensa ha llevado a Deco a buscar opciones en el mercado de la Premier League, y ha puesto sobre la mesa un nombre que acaba de ser descartado por el máximo rival. Hablamos de Marc Guehi, el prometedor central inglés que termina contrato pronto y se presenta como una opción asequible y muy interesante para el club catalán.

La razón por la que Guehi ha quedado libre en el mercado es que el Real Madrid lo descartó. En el Santiago Bernabéu ya tienen atado a otro central francés, Ibrahima Konaté, lo que hacía innecesaria la llegada del inglés. Sin embargo, Deco ve en el capitán del Crystal Palace y líder de la defensa de la Selección Inglesa un gran potencial y un central de futuro inmediato. El director deportivo ha presentado la opción a Hansi Flick como el recambio ideal para un jugador que debe salir más pronto que tarde: Ronald Araujo.

Guehi a coste cero: la solución de Deco a los problemas de Flick

La propuesta de Deco a Hansi Flick es clara y responde a la delicada situación económica del club. El traspaso de Ronald Araujo es visto como una venta obligada para equilibrar las cuentas, por lo que el Barça necesita un reemplazo de garantías que llegue sin necesidad de un gran desembolso. Marc Guehi encaja perfectamente en este plan, ya que acaba contrato y podría llegar a coste cero o por un precio simbólico en el próximo mercado.

Flick está evaluando la opción. El alemán busca centrales con buena salida de balón, y aunque Guehi es un líder con carácter, necesita ver si se adapta a la perfección a su sistema de presión alta y juego posicional. El plan es ideal para el Barça, que va corto de dinero y necesita cerrar operaciones inteligentes. Si Araujo sale por una cantidad cercana a los 60 millones de euros, la llegada de Guehi a coste cero sería una obra maestra de Deco en materia de ingeniería financiera. El inglés es un seguro de vida a nivel físico y una garantía de liderazgo para la defensa.

Así pues, Deco le ha propuesto a Hansi Flick el fichaje a coste cero del descarte del Real Madrid, Marc Guehi, para reemplazar a un Ronald Araujo cuya venta es prioritaria para el FC Barcelona.