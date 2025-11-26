Xavi Hernández fue el primero en avisar a Joan Laporta de que no tenía nivel para el Barça

El FC Barcelona fue claramente perjudicado por un jugador en su visita a Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea en la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. En su momento, Xavi Hernández, cuando estaba en el banquillo como entrenador, fue el primero en avisar a Joan Laporta que este futbolista en concreto no tenía el nivel suficiente para jugar en el Barça.

Se trata de Ronald Araujo, uno de los defensas más cuestionados tras el encuentro ante el conjunto inglés. El uruguayo se autoexpulsó en la primera parte, dejando a su equipo con 10 para toda la segunda mitad, con decisiones absurdas. La primera amarilla fue por protestar una falta no señalada, mientras que la segunda fue por una entrada a destiempo a Marc Cucurella.

Xavi Hernández avisó a Laporta de que Araujo no tenía nivel para el Barça

La primera era aceptable, aunque se la podría haber ahorrado, mientras que todas las críticas se centran en esa segunda, ya que no tuvo ningún sentido y no hubo explicación del porqué realizó esa dura falta, conocedor de que tenía ya una amarilla. Además, el Barça ya iba por detrás en el marcador, al filo del descanso, por lo que la situación empeoró aún más con su expulsión.

Por eso, se ha sabido que Xavi ya le dejó claro al presidente en su día, cuando aún era el entrenador del Barça, que Araujo no tenía lo que se necesitaba para jugar en el conjunto azulgrana o al menos, hacerlo como titular, ya que además de su pobre salida de balón, teniendo en cuenta que los rivales le flotan, también está en duda su capacidad concentración y actitud sobre el campo.

El central uruguayo está siendo muy criticado por su expulsión ante el Chelsea

Aun así, el Barça renovó al uruguayo a principios de año hasta 2031, por lo que si nada cambia, Araujo seguirá en el elenco catalán los próximos años. Otra cosa diferente sería si la dirección deportiva lo colocara en el mercado, pero parece complicado que algún equipo pueda pagar lo que pida el Barça después de haber visto todos estos errores clamorosos del central.