Ya se ha despedido del vestuario, Hansi Flick ha ordenado su venta y no llega al partido del Levante

Hace ya varias semanas que el apartado de salidas en el Barcelona está algo estancado, con las inscripciones ya prácticamente cerradas, en la directiva hay mucha más tranquilidad y parece que ya no hay tanta prisa para cerrar las salidas que quedan por confirmar. Sin embargo, al que parece que sí que le urge es a Hansi Flick, al que no le gusta ni un pelo eso de tener a jugadores con los que no cuenta en la plantilla. Y un buen ejemplo de ello es Iñaki Peña, el cual solamente sigue en el equipo porque hasta el último momento no se pudo inscribir a Joan Garcia y hacía falta un portero por si acaso.

Sin embargo, ahora que en el club ya ven claro el rumbo que van a tomar y con Joan Garcia inscrito y Szczęsny a punto de recibir el OK por parte de LaLiga, la venta de Iñaki Peña es cuestión de tiempo y de encontrar el destino ideal para el portero, que después de haber tenido que esperar tanto tiempo ha visto cómo su opción favorita, la del Celta, se le cerraba. Lo que lo obliga a buscar opciones lejos de España, algo que no le hace demasiada ilusión.

La prioridad de Iñaki es ser titular

Ante la tesitura de no encontrar ni una sola portería en el fútbol español, Iñaki Peña ha comenzado a poner como su única prioridad la de ser el portero titular del equipo al que vaya. Ya no quiere ser el suplente de nadie. Quiere ser el dueño de una portería, sin importar si es en España, Francia, Italia o Turquía. Ahora lo que debe encontrar es la regularidad y la seguridad.

En este sentido, tal y como se ha venido diciendo, Turquía apunta a ser el destino más probable para un Iñaki Peña que ya sabe que no cuenta para Hansi Flick, que ya ha hecho saber al club que no puede seguir ni una semana más, ya que no le gusta tener jugadores con los que no cuenta.

Así pues, si nada cambia, esta semana va a ser la definitiva para que Iñaki Peña encuentre una salida definitiva y deje, de una vez por todas, el Barcelona.