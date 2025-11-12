El Barça Femenino brilla sin techo: 3-0 y un dominio que enamora en Champions

El Barça Femenino recibió al OH Leuven en la jornada 3 de la Champions en el Estadi Johan Cruyff. Las azulgranas buscaban dejar atrás el mal sabor de la final de Lisboa, en la que cayeron ante el Arsenal, y volver a centrarse en su gran objetivo europeo. Por el momento, el conjunto de Pere Romeu sigue en buena línea y lo volvió a demostrar en este encuentro.

Primera parte

Invictas en la competición, las azulgranas salieron decididas a mantener el pleno de victorias. El equipo comenzó el partido de la mejor manera posible: en el minuto 3 ya pisaba el área rival, con Hansen protagonizando la primera ocasión clara del duelo. La línea defensiva se mantuvo muy adelantada, con el bloque asentado en campo contrario, fiel al estilo que tanto caracteriza a Pere Romeu.

Con una posesión abrumadora, el Barça movía el balón con paciencia, aunque sin lograr inquietar realmente a la portera visitante hasta los minutos finales del primer tiempo. En el 43’, Graham recibió una falta dentro del área y la colegiada señaló penalti. Alexia, con un disparo suave y colocado a la derecha, engañó a la guardameta para firmar el 1-0.

El conjunto belga, bien ordenado en defensa, supo resistir los continuos ataques azulgranas durante gran parte del primer acto. Más de un centenar de aficionados del OH Leuven viajaron hasta Barcelona para apoyar a su equipo, que se fue al descanso con vida pese al dominio local.

Segunda parte

La segunda mitad comenzó con el mismo once y sistema que en la primera, y nuevamente Hansen dispuso de una clara ocasión en un mano a mano con la portera, que no logró superar. En el minuto 55 llegó el segundo tanto del Barça, obra de Vicky López. Una gran acción individual de Graham Hansen terminó con un centro medido al segundo palo que la joven madrileña empujó a la red para el 2-0.

El dominio azulgrana no cesó y, apenas diez minutos después, Irene Paredes amplió la ventaja con un potente cabezazo. La central aprovechó un preciso saque de esquina de Mapi León para marcar el 3-0 y sentenciar prácticamente el encuentro.

En el 73’, el OH Leuven tuvo una de sus mejores oportunidades. De Ceuster recibió un pase filtrado a la espalda de la defensa y batió a Cata Coll, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Ya en el minuto 85, Kika Nazareth rozó el cuarto gol con un disparo potente desde la frontal que se estrelló en el travesaño. Fue la última acción destacada de un partido en el que el Barça volvió a mostrar su superioridad, firme en su camino europeo y preparado para recibir al Real Madrid este fin de semana en la Liga, en un nuevo capítulo del gran clásico del fútbol femenino.