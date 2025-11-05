Nuevo revés para el Barça Femenino: Pere Romeu pierde a su mano derecha

El Barça Femenino no parece encontrar respiro. Las malas noticias se acumulan una tras otra. Primero fueron las salidas de jugadoras clave. Luego, las lesiones complicaron aún más la situación del equipo. Y ahora, llega un golpe inesperado desde el staff técnico.

Rafel Navarro, segundo entrenador del Barça Femenino, ha decidido poner fin a su etapa en el club. La noticia ha sorprendido a muchos, ya que Navarro era considerado una pieza clave en el éxito del equipo. Su salida deja a Pere Romeu, enfrentando los retos del club prácticamente en solitario.

El Barça comunicó la rescisión del contrato por mutuo acuerdo. No hay conflictos ni polémicas detrás de la decisión. La razón es clara: Navarro ha sido elegido como nuevo seleccionador de la selección femenina de Suiza. Un proyecto ambicioso en un país que ha apostado fuerte por el fútbol femenino. Solo el pasado verano, Suiza acogió la Eurocopa femenina, demostrando su compromiso y su inversión en la disciplina. Navarro reemplazará en el cargo a la legendaria Pia Mariane Sundhage, un reto de alto nivel que marca un nuevo capítulo en su carrera.

‼️ OFICIAL | Rafel Navarro es el nuevo seleccionador de Suiza



🏆 El segundo entrenador del Barça se marcha tras seis temporadas en las que ha conquistado 19 títulos



🇨🇭 Dirigirá a Suiza hasta la Eurocopa de 2029 pic.twitter.com/X8BDY8RKLJ — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) November 4, 2025

Un legado de éxitos en Barcelona

Rafel Navarro no llega a Suiza como un desconocido. Desde su fichaje por el Barça en 2019, ha sido parte fundamental del staff técnico bajo las órdenes de Lluís Cortés, Jonatan Giráldez y, más recientemente, Pere Romeu. Su contribución ha sido clave en los mayores logros del club femenino.

Durante su etapa en el Barcelona, Navarro ha celebrado tres Champions League, seis ligas, cinco Copas de la Reina y cinco Supercopas. Su trabajo como técnico asistente ha dejado una huella imborrable en la estrategia y en la mentalidad del equipo. Más que un ayudante, se ha convertido en un referente dentro del staff, alguien capaz de aportar conocimiento, motivación y estabilidad al equipo.

Ahora, con su marcha, Pere Romeu deberá recomponer su equipo técnico y afrontar la temporada con un nuevo panorama. La salida de Navarro es un recordatorio de que, en el fútbol femenino, las oportunidades pueden surgir en cualquier momento. Suiza se lleva a uno de los técnicos más exitosos del Barça, mientras que Barcelona enfrenta un nuevo desafío en medio de una temporada cargada de cambios.