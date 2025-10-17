17 años, lo llaman el Haaland brasileño y el Manchester City quiere pagar 95 millones por él

El Manchester City ha puesto sus ojos en Brasil para asegurar el futuro de su ataque, buscando al próximo gran delantero generacional antes de que su precio se dispare. El objetivo es Wendeson Wanderley Santos de Melo, mejor conocido simplemente como Dell. El delantero, de solo 17 años, ha sido apodado el "Haaland brasileño" por su potencia y su capacidad goleadora, y el club de Pep Guardiola está considerando activar su cláusula de rescisión.

El precio fijado por el club de Bahía es de 95 millones de euros (alrededor de £87 millones / $117 millones), una cifra que el City está dispuesto a pagar. La directiva Sky Blue es consciente de que Erling Haaland puede optar por salir del club en el futuro, y cree que lo mejor es ir con todo a por el próximo gran crack mundial. Este movimiento es una estrategia similar a la que ya hicieron en su momento con Julián Álvarez, aunque al argentino lo dejaron salir más tarde.

📊

Name : Wendeson Wanderley Santos de Melo, known as Dell



Nationality : 🇧🇷🇳🇱



Birthday : June 9, 2008 (16)



2024 stats :

17 matches

11 goals

0.78 goals per 90

Dell, el crack en ciernes que enamora a Guardiola

Dell es un delantero que ya se está labrando una reputación de superestrella en Brasil, a pesar de su corta edad. La ambición del Manchester City por ficharlo responde a una visión a largo plazo. En Mánchester ven a Wanderley como un crack en ciernes con un futuro espectacular. Aunque el jugador tiene tiempo de sobra para alcanzar su potencial, el City quiere asegurarse su firma ahora para evitar una futura puja multimillonaria.

El interés por Dell no es solo un capricho. Es un movimiento estratégico ante la posibilidad real de que Haaland active su salida en los próximos años, con el Real Madrid siempre al acecho. Al fichar a Dell, el City se garantiza que, si el noruego se marcha, el club tendrá un delantero con un techo de potencial similar. La operación sería la enésima demostración del músculo financiero del City y de su obsesión por dominar el fútbol mundial asegurando a los mejores jóvenes talentos antes que nadie.

Así pues, el Manchester City planea pagar 95 millones de euros por Wendeson Wanderley Santos de Melo ("Dell"), el "Haaland brasileño", para asegurar el próximo gran delantero generacional y anticiparse a la posible salida de Erling Haaland.