Adiós al Barça, solo falta pagar la cláusula y se haró oficial

El futuro de Harry Kane vuelve a dar un giro inesperado. El delantero inglés, actualmente en el Bayern de Múnich, ha comenzado a valorar seriamente la posibilidad de regresar al Tottenham Hotspur, el club de su vida, incluso por encima del FC Barcelona, que había mostrado interés en hacerse con sus servicios.

Kane prioriza volver al Tottenham antes que fichar por el Barça

En el entorno del futbolista tienen claro que Harry Kane nunca ha olvidado al Tottenham. Allí vivió los mejores momentos de su carrera, se convirtió en ídolo absoluto de la afición y siempre dejó claro que tenía una espina clavada: ganar un título con los Spurs. Ahora, esa posibilidad está más cerca que nunca, ya que el club inglés estaría dispuesto a abrirle las puertas de par en par.

El Bayern de Múnich incluyó en el contrato de Kane una cláusula de salida de entre 65 y 70 millones de euros si el jugador avisa en enero. Esto convierte al Tottenham en un candidato muy real para repatriar a su gran estrella. De hecho, fuentes cercanas aseguran que el delantero ya está mucho más cerca de dar el “sí quiero” a su antiguo club que de escuchar seriamente la propuesta del Barça.

En Can Barça veían en Kane al delantero perfecto para sustituir a Robert Lewandowski en el futuro. Sin embargo, el jugador no parece dispuesto a vestirse de blaugrana y todo apunta a que dará calabazas al Barcelona para regresar a Londres.

El sueño pendiente de Harry Kane

El propio jugador ha comentado en más de una ocasión que ganar un título con el Tottenham sería cumplir el gran sueño de su carrera. Por eso, a pesar de que el Bayern le ofrece competir por la Champions League y que el Barcelona representa una oportunidad de oro, lo que realmente mueve a Kane es volver a casa para conquistar lo que no pudo antes.

Así pues, salvo sorpresa de última hora, el futuro de Harry Kane apunta lejos del Barça y del Bayern. Todo indica que el delantero inglés quiere cerrar el círculo de su carrera en el Tottenham Hotspur, el club que siempre llevó en el corazón.