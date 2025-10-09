Adiós imediato al Barça: Xavi lo quiere nada más llegar al Manchester United

El futuro de Xavi Hernández parece estar ligado a la Premier League, y sus planes en el banquillo ya tienen un nombre propio: Marcus Rashford. El delantero inglés ha enamorado al técnico egarense, quien lo sufrió en carne propia durante su etapa al frente del FC Barcelona. El rendimiento, la velocidad y la capacidad de desequilibrio de Rashford han dejado una profunda impresión en Xavi, que ya hace planes por si debe acabar sucediendo a Rúben Amorim en el banquillo de Old Trafford.

La orden de Xavi es clara e inmediata: si ficha por el United, el inglés debe volver al club. El catalán cree fervientemente en el potencial de Rashford para ser uno de los mejores en su puesto, tal como sucedió con su apuesta por Ousmane Dembélé en su momento en el Barça. El técnico ve en el delantero del United un talento moldeable capaz de explotar su mejor versión bajo su disciplina táctica, algo que no ha logrado conseguir con regularidad en Mánchester en los últimos tiempos.

Rashford y el FC Barcelona: una relación de dependencia

Lo más sorprendente es que el destino de Rashford no depende tanto del Manchester United como de sí mismo y del FC Barcelona. El inglés sabe que el club catalán daría luz verde a su fichaje en verano si nada cambia en can Barça. El técnico egarense, por su parte, no tiene reparos en manifestar, a su entorno cercano, que quiere tener a Rashford sus órdenes, lo que implica casi dejar tirado al Barcelona a la hora de planificar su futuro.

Xavi ha dejado entrever a su entorno que no le importa que su interés por Rashford implique perjudicar, en cierto modo al Barça. Para el entrenador, la oportunidad de tomar las riendas de un gigante como el Manchester United y poder construir una plantilla a su medida, comenzando por el fichaje de un crack como Rashford, es un aliciente demasiado grande para rechazarlo.

Así pues, en las oficinas del Camp Nou ya saben que Xavi les puede hacer una jugada muy dura y dificil de asumir con Marcus Rashford como principal protagonista.