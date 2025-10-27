Arabia Saudí ya habla con los agentes de Vinicius para pagar 250 millones en julio

La relación entre Vinicius Júnior y Xabi Alonso en el Real Madrid está completamente rota, y la situación ha escalado hasta el punto de que el brasileño está planteándose seriamente su futuro. La gota que colmó el vaso fue su reacción al ser cambiado en El Clásico, un gesto que fue interpretado como un acto de rebeldía.

Vinicius no soporta que Xabi Alonso no lo considere el rey del equipo. El jugador esperaba un trato de estrella indiscutible, pero el técnico blanco prioriza el colectivo, lo que ha generado una pésima actitud en general por parte del extremo. La relación está cada vez peor, y por eso, el brasileño no quiere renovar todavía su contrato, dejando una puerta abierta a una salida inmediata.

Arabia Saudí al acecho con 250 millones sobre la mesa

Aprovechando la fractura en el Real Madrid, los clubes de Arabia Saudí han entrado en escena con una oferta que podría desatascar la situación. Los agentes de Vinicius ya están en contacto con los emisarios saudíes, que estarían dispuestos a poner hasta 250 millones de euros sobre la mesa en julio para llevarse al delantero.

La cifra es astronómica y el Real Madrid los recibiría encantado. La directiva blanca ve en la venta de Vinicius una oportunidad única para obtener liquidez y eliminar un problema en el vestuario. Aunque deportivamente la baja sería sensible, el dinero y la necesidad de paz en el grupo harían muy atractiva la operación para Florentino Pérez.

De estrella a problema: El vestuario exige paz

La actitud de Vinicius lo ha convertido, según fuentes internas, en un problema en el vestuario. Sus gestos de desaprobación y su mal humor constante están afectando a la armonía del grupo. Xabi Alonso necesita un vestuario unido y la venta del brasileño permitiría al técnico blanco reforzar al equipo tácticamente y, sobre todo, devolver la calma al Santiago Bernabéu.

