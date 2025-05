Arne Slot quiere para el Liverpool a uno de los mejores extremos de Europa y ofrece 60 millones por él

Después de ganar la Premier League en su primer año en el banquillo de Anfield, Arne Slot quiere seguir reforzando al equipo de cara a la próxima temporada para que el Liverpool tenga opciones de ganar todos los títulos posibles, especialmente la UEFA Champions League, una de las competiciones que se le ha escapado al club inglés más pronto de lo esperado tras quedar primero en la fase de liga.

Por eso, el técnico neerlandés habría puesto sus ojos en uno de los mejores extremos de Europa de los últimos años, haciendo referencia a Ademola Lookman, del Atalanta. Según apuntan desde Italia, el nigeriano sería del completo agrado del entrenador, que lo valoraría como uno de los refuerzos ideales para la delantera, teniendo en cuenta que el uruguayo Darwin Núñez podría decir adiós en el próximo mercado veraniego.

El Liverpool quiere fichar a Ademola Lookman

Aunque el Atalanta no quiere desprenderse de uno de sus mejores jugadores, es consciente de que lo más probable es que acabe marchándose, por lo que lo habría tasado en unos 60 millones de euros. El Liverpool pensaba ofrecer mucho menos dinero por él, pero Arne Slot habría dado el visto bueno a la operación, ya que cree que sería el futbolista que necesita el equipo en ataque.

Aun así, la entidad de Anfield también podría ofrecer a otro futbolista a cambio, como es el caso del italiano Federico Chiesa, un jugador que no cuenta en absoluto para el técnico neerlandés, para intentar rebajar la cantidad económica del traspaso. Un simple trueque no serviría, ya que Chiesa no tiene mucho valor de mercado, pero sí que ayudaría a bajar la cuantía total.

El nigeriano tiene muchos pretendientes en Europa

Lookman lleva en el Atalanta desde el verano de 2022 y, desde entonces, acumula 117 partidos, donde ha marcado 52 goles y ha dado 25 asistencias. El nigeriano ha sido un peligro constante desde las bandas, por lo que grandes equipos europeos se han interesado por él, como el FC Barcelona, que también preguntó en su momento el precio que tenía el atacante para reforzar la zona ofensiva.