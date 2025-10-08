Barça y Liverpool no son los únicos que quieren su fichaje, Xabi Alonso se lo ha pedido a Florentino Pérez

El mercado de fichajes acaba de recibir un vuelco inesperado, ya que el Real Madrid ha irrumpido con fuerza en la puja por Marc Guehi, el prometedor central del Crystal Palace. Medios en Inglaterra señalaban que el defensa inglés era una pieza muy codiciada, especialmente por el FC Barcelona y el Liverpool FC, debido a su gran nivel y la posibilidad de incorporarlo a coste cero dada su situación contractual. Sin embargo, la aparición del club blanco y el deseo expreso de Xabi Alonso lo han colocado de repente como el candidato más firme para hacerse con sus servicios.

Florentino Pérez ha escuchado la petición de su entrenador. Xabi Alonso ve en Guehi al central ideal para su esquema, un jugador con cualidades para ser un zaguero de época en el Real Madrid. El inglés no solo destaca por su gran capacidad física y su liderazgo en la zaga, sino también por un excelente nivel técnico para sacar el balón jugado desde atrás. Esta combinación de fortaleza y precisión lo convierte en el perfil perfecto que el técnico vasco necesita para estabilizar su defensa.

La conexión inglesa podría decantar la balanza por Guehi

El interés del Real Madrid no solo se basa en el potencial deportivo o en su posible coste. Existe un factor clave en el vestuario que podría decantar la balanza a favor del equipo merengue: la conexión inglesa. Marc Guehi encajaría perfectamente en el vestuario junto a sus compatriotas Jude Bellingham y el posible fichaje de Trent Alexander-Arnold. La presencia de estos referentes británicos facilitaría enormemente la adaptación del actual jugador del Crystal Palace a la vida en Madrid y a la cultura blanca.

Mientras el Barça y el Liverpool preparaban sus estrategias, el movimiento rápido del Real Madrid y la influencia de Xabi Alonso han marcado la diferencia. El Liverpool le ofrecía un regreso a casa y el Barça le vendía la posibilidad de ser el líder de su defensa, pero la mezcla del proyecto deportivo y el ambiente en el Bernabéu parecen ser la fórmula ganadora. Florentino Pérez parece listo para dar a Alonso el central que necesita, poniendo al Real Madrid a la cabeza de la carrera por el internacional inglés.

Así pues, Marc Guehi se ha convertido en el objetivo prioritario del Real Madrid para reforzar la defensa, con Xabi Alonso convenciendo a Florentino Pérez de adelantar a los rivales de la Premier League y del Barça.