Bellingham es uno de los jugadores en la conspiración para echarlo del Real Madrid con media Europa pendiente

A pesar de que solo lleva dos temporadas en el Real Madrid, Jude Bellingham ya se ha convertido en una de las piezas más indiscutibles de la plantilla y una de las voces más importantes, tanto dentro como fuera del vestuario. Por eso, el centrocampista ha querido hablar con Florentino Pérez para recomendarle una salida drástica de uno de los jugadores más polémicos del club.

El inglés forma parte de los futbolistas que están dentro de la conspiración para echar a Vinicius del conjunto blanco, teniendo en cuenta las constantes polémicas en las que ha sido envuelto el brasileño y la tóxica actitud que desprende hacia el resto de sus compañeros. Por eso, algunos integrantes de la plantilla como Bellingham y otros como Kylian Mbappé, Luka Modric o Thibaut Courtois desean su salida.

Bellingham y otros jugadores del Madrid quieren echar a Vinicius

Estos jugadores forman parte de los pesos pesados del vestuario y su opinión es importante para los altos mandos del Madrid, especialmente para el presidente, que suele preguntar algunos aspectos deportivos a los futbolistas más importantes. Ahí, se le habría recomendado al máximo mandatario blanco que vendiera a Vinicius porque se ha convertido en alguien nocivo para la entidad.

A pesar de que tanto el Madrid como el brasileño están acabando de perfilar la renovación, si finalmente se cayera por varios motivos, y uno de ellos podría ser la negativa del vestuario a que continuase, media Europa se intentaría pelear por sus servicios. Por eso, ahora mismo están pendientes de cuál será el futuro más inmediato del extremo, ya que hay varios equipos en vilo por él.

El brasileño prefiere continuar jugando en Europa

Aunque ha sido desde Arabia Saudí donde Vinicius ha recibido más cantos de sirena, la realidad es que el atacante no querría ir de momento allí, ya que la liga no es nada competitiva, y preferiría quedarse en Europa, ya sea jugando en la Premier League o en algún conjunto importante como el PSG. El vestuario ya no aguanta más el comportamiento tóxico del jugador y se podría acabar propiciando su salida antes de lo esperado.