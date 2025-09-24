Camavinga y Tchouaméni le buscan casa: deja el Bayern a coste cero y se va con Harry Kane

El futuro de Dayot Upamecano ha dado un giro inesperado. Según fuentes cercanas al Bayern de Múnich, el central francés ya ha comunicado al club que no renovará su contrato y que quiere salir gratis, siguiendo una estrategia similar a la de David Alaba en su día. La intención del defensa es clara: vestir la camiseta del Real Madrid y convertirse en una pieza clave en el proyecto de Xabi Alonso.

El Bayern, consciente de la situación, asume que lo va a perder. No harán grandes esfuerzos por retenerlo y, si es necesario, no dudarán en dejarlo en la grada en caso de bajón de rendimiento. Sin embargo, todo apunta a que Upamecano completará la temporada y luego se marchará, como ya hiciera Alaba, rumbo al Santiago Bernabéu.

El perfil que busca el Real Madrid

En la directiva blanca consideran que Upamecano encaja en lo que necesita el equipo. Es un central potente en el cuerpo a cuerpo, con velocidad para corregir espacios y recursos técnicos suficientes para sacar el balón jugado desde atrás. Aunque todavía tiene aspectos que pulir, se trata de un futbolista con cualidades para convertirse en un crack mundial bajo la dirección de Xabi Alonso. Además, en Chamartín tiene amigos de la Selección como Tchouaméni o Camavinga, que ya le buscan casa.

El Real Madrid lleva tiempo sondeando el mercado de defensores de élite y, con la salida de jugadores como Nacho y las dudas físicas de Militao, el fichaje de un central de garantías se ha convertido en una prioridad absoluta. Y el francés aparece como el candidato mejor posicionado.

El Barça también lo quiere, pero llega tarde

El Barça ha mostrado interés en la operación, consciente de que reforzar la defensa es una necesidad en el medio plazo. Sin embargo, en el entorno de Upamecano lo tienen muy claro: el objetivo es el Real Madrid. En el Bayern lo dan prácticamente por hecho y no ven otra opción real sobre la mesa.

Así pues, tras asumir también la salida de Harry Kane, el Bayern se prepara para otro golpe durísimo. Upamecano sigue el mismo camino que otros cracks que acabaron en Chamartín, y todo apunta a que el próximo verano el Bernabéu tendrá un nuevo líder para su defensa.