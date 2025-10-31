Cristiano Ronaldo ha llamado a uno de los hombres más importantes del Real Madrid para que fiche en la 26/27

Cristiano Ronaldo está moviendo sus hilos para llevarse a un peso pesado del Real Madrid a Arabia Saudí en la temporada 2026/2027. La estrella portuguesa ha llamado a uno de los hombres más importantes del club blanco con una propuesta que es muy difícil de rechazar: Dani Carvajal.

El lateral español se encuentra en un momento decisivo de su carrera. El cúmulo de lesiones y la llegada de Trent Alexander-Arnold al Santiago Bernabéu hacen que todo apunte a una salida del Madrid. Alexander-Arnold debe acabar siendo el titular del equipo, lo que deja a Carvajal en una posición secundaria complicada de mantener en el tiempo.

Carvajal busca su último gran contrato en Arabia

Ante este panorama, la vía de Arabia Saudí se presenta como la solución perfecta. Cristiano Ronaldo ya lo habría llamado personalmente para darle la opción de firmar un último gran contrato en la Saudi Pro League. El astro portugués, que ha renovado su vínculo con el Al Nassr y sigue siendo la gran figura de la liga, quiere rodearse de viejos conocidos y jugadores de calidad.

La oferta seduce a Carvajal para acabar su carrera deportiva asegurando una estabilidad económica a largo plazo. Jugar junto a Cristiano y retirarse con un rol protagonista en una liga en crecimiento es un aliciente que supera la presión y la competencia de seguir en el Real Madrid en un rol secundario.

Alexander-Arnold acelera el adiós de la leyenda

La necesidad de un relevo generacional en el Real Madrid es ineludible. Aunque Carvajal ha sido un pilar fundamental durante años, su historial de lesiones y la decisión del club de fichar a un lateral de primer nivel como Alexander-Arnold confirman que el tiempo del español como titular indiscutible ha llegado a su fin. El plan de Florentino Pérez de asegurar la posición con el inglés facilita la marcha de Carvajal rumbo a Arabia Saudí a partir de 2026.

Así pues, Cristiano Ronaldo ha llamado a Dani Carvajal para que fiche en la temporada 2026/2027 en Arabia Saudí, una opción que seduce al lateral español ya que la llegada de Alexander-Arnold lo relegará a un segundo plano en el Real Madrid.