Decisión tomada en el Real Madrid, Xabi Alonso da luz verde al cambio por Vinicius

El futuro de Vinicius Júnior en el Real Madrid sigue siendo incierto, pero la directiva blanca ya tiene una decisión tomada. Xabi Alonso ha dado luz verde al cambio en la delantera, permitiendo al club buscar un sustituto de élite si el brasileño finalmente abandona el Santiago Bernabéu. La inestabilidad con Vinicius ha forzado al Real Madrid a activar su plan de emergencia.

El club ha identificado a Erling Haaland como su objetivo prioritario en caso de que se concrete la marcha del extremo. La fractura entre Vinicius y Alonso, sumada al interés de Arabia Saudí, ha convencido al técnico de que la paz en el vestuario es más valiosa que el talento del brasileño.

Haaland asoma y en el Real Madrid van con todo

A pesar de que Haaland se comprometió recientemente con el Manchester City con un nuevo contrato de nueve años y medio que se extiende hasta 2034, el Real Madrid no descarta su fichaje. Fuentes cercanas al jugador aseguran que ni él ni sus representantes han descartado por completo un movimiento a Madrid en el futuro y es que vestir de blanco es un sueño que viene de lejos en la vida del noruego.

Los blancos tienen claro que el noruego es el próximo gran inversión ofensiva y están dispuestos a esperar el momento oportuno. El club monitorizará de cerca la situación del delantero, buscando cualquier señal que les permita lanzar una ofensiva. La venta de Vinicius proporcionaría los fondos necesarios para afrontar una operación de este calibre.

El dilema del Bernabéu: ¿Presente conflictivo o futuro de oro?

La búsqueda de Haaland es un movimiento estratégico del Real Madrid que sacrifica al delantero conflictivo por una potencial súper estrella. Xabi Alonso está harto de la mala actitud de Vinicius y prefiere un jugador que encaje mejor en su esquema y en la disciplina del vestuario. El Madrid sopesa su próxima gran inversión atacante con vistas al futuro, y Haaland es la única respuesta que contemplan.

Así pues, el Real Madrid da luz verde al cambio de Vinicius por Haaland, a quien han identificado como su objetivo prioritario a pesar de su reciente renovación, y Xabi Alonso avala la decisión.