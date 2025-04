Deco encuentra en Portugal a otro delantero, aparte de Gyökeres, para sustituir a Lewandowski

En el Barça siguen teniendo en mente la incorporación de un nuevo delantero centro, pensando en la sucesión a largo plazo de Robert Lewandowski, quien sigue dando la talla a pesar de su avanzada edad, 36 años, y que recientemente firmó la renovación de su contrato por otra campaña más, hasta 2026. Pero en ese momento hará las maletas, y Joan Laporta y Deco no quieren esperar, por lo que tienen activa la búsqueda de otro ariete.

Y es que el polaco tampoco puede jugar todos los minutos, como se ha demostrado este curso, en el que Hans-Dieter Flick se ha visto obligado a realizar rotaciones para poder dosificarlo, y que llegue al 100% a las citas clave. Y entre los candidatos que barajan en el Spotify Camp Nou nos podemos encontrar con Viktor Gyökeres, considerado como uno de los mejores artilleros del planeta, y que ha suscitado un enorme interés por parte de muchas escuadras top.

No es para menos, viendo las espectaculares cifras que ha logrado desde que aterrizó en las filas del Sporting de Lisboa, donde ya es la gran estrella. Claramente, ya es un equipo que se le queda muy pequeño, y es un candidato a hacer las maletas este año, como su compañero Geovany Quenda, ya fichado por el Chelsea. Pero los culés no tienen intención de ficharlo, al no poder garantizarle la titularidad, y tener que superar una enorme competencia en la puja.

Así que han tenido que buscar otra alternativa, que sí acepte un rol más secundario, siendo el recambio habitual de Lewandowski, y teniendo que conformarse con jugar regularmente como revulsivo. Y, curiosamente, lo han encontrado en Portugal, donde Deco ha puesto el ojo en Vangelis Pavlidis, al que el Barça sufrió en sus propias carnes en la Champions League, llegando a anotar un ‘hat trick’. Y sus estadísticas no están muy lejos de las del sueco.

25 tantos y 10 pases de gol ha logrado el astro griego, que todavía es muy joven, al contar con apenas 26 años, la misma edad que Gyökeres. Y su precio para dejar el Benfica podría ser considerablemente más accesible.