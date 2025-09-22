El Barça lo tasa en 30 millones, pero Luis Enrique pondrá 45 para llevarlo al PSG

El futuro de Marcus Rashford podría dar un giro inesperado en el próximo mercado de fichajes. Desde Francia aseguran que el Paris Saint-Germain estaría preparado para lanzarse por el delantero inglés en caso de que el FC Barcelona decida no ejercer la opción de compra de 30 millones de euros que tiene sobre él. El atacante, que ha mostrado su deseo de continuar en el conjunto azulgrana, permanece a la espera de la decisión definitiva de la dirección deportiva culé.

Luis Enrique quiere a Rashford en su ataque

Y es que el técnico Luis Enrique considera que Rashford encajaría a la perfección en su esquema ofensivo. Según las informaciones procedentes de medios galos, el entrenador asturiano ve al jugador del Manchester United como el complemento ideal para su delantera, especialmente si se confirma la salida de Bradley Barcola. El británico podría desempeñar en París un rol similar al que ha tenido en el Barça, acompañando a nombres de peso como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Mathys Tel Doué, conformando así un frente ofensivo temible.

La realidad es que negociar con el Manchester United no será sencillo. Los ‘red devils’ no están dispuestos a desprenderse de Rashford sin recibir una compensación considerable. Las cifras que se manejan oscilan entre 35 y 45 millones de euros, una cantidad asumible para el PSG, siempre que el Barça renuncie primero a la opción preferente que tiene sobre el jugador.

Todo depende del Barça

De este modo, el futuro de Rashford está directamente ligado a los planes del club catalán. La entidad azulgrana debe decidir en las próximas semanas si mantiene al futbolista en su plantilla o si permite que otros clubes, como el PSG, tomen la delantera en la contratación de un Marcus Rashford que, de momento, tiene claro que su deseo no es otro que el de seguir jugando en el Barça. Un deseo que habrá que ver si comparte la entidad blaugrana.

Así pues, a pesar de que Rashford no se plantea nada que no sea volver a la ciudad condal para la temporada 26/27, la realidad es que clubes como el PSG podrían acabar tentando mucho a un futbolista que está atado a la decisión que tome el Barça con él en verano.